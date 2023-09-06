火热的服务业指数料将推动美元创2005年以来最长连涨纪录

来源：彭博社

作者：Robert Fullem

美元势将连续第八周攀升，创下2005年以来最长连涨纪录。交易员们正关注服务业数据，以判断涨势会否持续。当数据显示服务业扩张且跑赢放缓的商品板块，美元往往会攀升。

在过去的10年里，服务业四次在至少六个月的时间内跑赢商品板块2.5个点，而在此期间美元平均上涨4%。美元的涨幅波动较大，低至今年截至周二温和的1%，高达截至2016年11月见顶前的近8%。

随着冠病疫情引发经济衰退，贸易放缓和美联储收紧货币政策导致商品活动和价格承压，服务业开始占据主导地位，上述差距更加明显。

美国银行亚洲外汇与利率策略联席主管Adarsh Sinha在每周发布的展望报告中表示，“无论是从就业增长、粘性通胀还是消费者支出来看，这种韧性主要受到服务业的推动。”虽然在周三的ISM服务业指数发布前，美国银行对美元仍然看涨，但“我们认为，即便不构成充分条件，服务业显著放缓对美元的持续贬值也是必要条件。”

周五的8月美国非农就业报告显示劳动力市场正在经历可控式降温。不过，外汇交易员正密切关注ISM指数，以获取有关就业市场健康状况的更多信息。疲软的数据将令美元多头承压。8月该指标料从52.7降至52.5。读数高于50表明扩张。

该行策略师表示，2022年以来美元升值80%的原因可能是美联储相对于世界其他地区的政策，也可能是中国。

全球服务业

美国服务业的表现也影响到其他地区。中国、欧洲、澳大利亚和英国均出现了裂痕，这一趋势正改变政策前景并令各经济体的货币承压。

根据经合组织的数据，服务业对全球国内生产总值(GDP)的贡献超过三分之二，在发达经济体吸引了超过四分之三的外国直接投资，且雇佣的劳工人数最多。

人民币周二跌至近两周最低水平，此前发布的一项对中国服务业的民间调查显示8月服务业活动扩张速度为今年最低。欧洲表现欠佳的服务业促使摩根士丹利上周调整政策展望，称欧洲央行的基准利率可能已于3.75%见顶，此前则预期将进一步加息。

摩根士丹利Jens Eisenschmidt等经济学家在一份报告中写道：“服务业通胀的意外下降，加上即将到来的9月基数效应，以及疲软的服务业PMI数据，令人有充分理由相信未来几个月服务业通胀将继续下降。”对欧洲面临滞胀的担忧已导致许多欧元多头缴械投降。

日本是一个例外，PMI数据显示服务业连续第11个月扩张，而这一板块贡献了该经济体约70%的GDP。此前疲软的就业数据引发了对日本央行前景的担忧。本月晚些发布的服务业PMI数据以及薪资走势届时可能会受到尤为密切的关注。