香港能否活起来、动起来？

来源：香港01

01评论编辑室

超强台风苏拉上星期吹袭香港，未至于造成重大破坏，特首李家超提到五个体会。

第一是政务司司长的统筹、各个部门和承办单位的工作做得好，第二是地区关爱队发挥了积极的关爱服务作用，第三是“全政府动员”有助善后复常，第四是社会各界齐心协力参与防风，第五是政府提早发放信息，传媒广泛地传播资讯。

苏拉环流紧密 政府反应超前

毫无疑问，这次的信息发放的确很早。政府在上星期四下午已经预告，星期五凌晨将改发八号风球，因此学生、家长、教师和很多打工仔都能提早知道翌日安排，不至于要时刻留意何时改挂、在日间赶忙回家之类。

尤其是苏拉环流紧密，其实在星期五下午才给本港带来显著风力，可见前一日预告、凌晨挂八号的部署可谓超前安排。这次是否多了政府官员的考虑角度，有别于以往按实际风力的科学预测，或许值得当局更多说明。

另外，同样由于苏拉环流紧密，猛烈风力集中在中心附近，因此有别于2018年环流广阔的山竹，对吐露港一带、大美督的影响较小，风暴潮未及山竹时严重。这也是苏拉没有给香港造成重大破坏的原因。

台风不扣分 施政未加分

从实际结果和舆论来看，社会对于这次政府的应变工作似乎没有多少不满。但是没有扣分，亦不见得坊间对政府加了分数。毕竟防风、应变可以说是基本工作。台风过后，市民对于政府的要求还是会从其他方面出发。

例如说，大家目前最关心——或者说是忧心——的经验问题。特首看来亦明乎此道，在行会前主动提及财政司司长和财政司副司长正在积极筹备搞旺夜经济的工作，可能在下星期公布细节和内容。他又宣布十一国庆当晚将再次举办烟花汇演，配合其他庆祝和优惠活动，“务求让香港的晚上不断活起来、动起来”。

比起防风、应变，经济政策无疑更考验政府能耐。即使不看网上讨论区，从楼市、股市和消费市道三方面来看，已可见市民对于经济前景的信心有限，不是司长开多两次记者会、局长落区“打卡”就能够提振信心。这进而影响市民是否留港成家立业、生儿育女。没有人想香港再过几年后，九一开学日已经变得无关痛痒。