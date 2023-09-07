中国地方审计报告显示专项债管理普遍存在问题

来源：彭博社

审计工作报告显示，中国一些省分未能有效使用专项债发行筹集的资金，引发外界质疑它们刺激投资和经济增长的能力。

国金证券的赵伟等分析师发出的分析指出，在已发布2022年预算审计工作报告的25个省份中，80%的地区披露其专项债管理使用存在问题。这些问题包括项目准备不足、债券资金遭到挪用以及未及时下达资金。

这些分析师周三在一份报告中写道，地方审计报告透露当前稳增长“堵点”之一是稳增长资金资金落地慢。地方专项债管理问题普遍存在和项目准备不足是可能导致稳增长资金落地慢的重要因素。

北京方面一直在向地方政府施压，加速发行专项债以增加基础设施支出，并抵消房地产和民营部门投资的下滑势头。官方定下9月底为各省新增专项债全部发完的最后期限，并争取在10月底前使用完毕。中国2023年新增地方政府专项债券额度为3.8万亿元人民币。

审计报告凸显了这种方法的局限性，各省越来越难以找到够好的项目投资。

根据国金的报告，河南、江苏、山西等地披露的专项债管理问题涉及金额较大。报告指出，最普遍的问题包括各省违规扩大使用范围，项目准备不充分，资金下达不及时。

河南省审计工作报告发现，86亿元人民币专项债券资金滞留闲置在财政部门或项目单位超过90天。其中，29个市县债券资金共计66亿元人民币，滞留闲置最长达300天。

据山西省的审计报告，38个市县的项目推进缓慢，37亿元专项债滞留财政或项目单位。另有11个已完工项目申领的4.57亿元专项债券，未能形成实物工作量，有效拉动投资。