伯明翰是冰山一角 英国26个市议会面临破产

来源：明报

港人移民热门城市英国伯明翰的市议会周二（5日）宣布实质破产，然而伯明翰并非唯一要面对财困问题的英国城市，专家警告，其他城市也濒临破产边缘，地方议会组织指出，英格兰最少26个市议会未来两年面临破产风险。

伯明翰：其他市同面对“完美风暴”

伯明翰市议会是自2020年以来第7个发布“第114条通知”（Section 114 notice）的市议会，代表实质宣布破产，其他早前发布同一通知的市议会包括沃金（Woking）、克罗伊登（Croydon）、北安普敦郡（Northamptonshire）等。伯明翰市议会正副领袖戈登（John Cotton）和汤普森（Sharon Thompson）周二称，成人社区护理服务需求大增、商业税收大减及猖獗的通胀形成“完美风暴”，并称其他市议会也正面对这样的风暴。

英国智库“地方政府资讯小组”（LGIU）首席执行官卡尔—韦斯特（Jonathan Carr-West）表示，伯明翰的情况令人质疑市议会的管治，也是地方政府面对更广泛财务挑战的征兆。他指出，中央政府在很长的一段时间让地方市议会年复一年地勉强维持运作，伯明翰只是迄今陷入破产的最大市议会，若一切无改善，它不会是最后一个破产的市议会。

另一智库“政府研究所”（Institute for Government）表示，英格兰地方政府的支出能力，即从中央政府收到的拨款、地方房屋税及商业税，由2009至2010年度直到2019至2020年度之间下跌17.5%，这些收入在2021至2022年度虽有回升，但仍较2010年的水平低10.2%。智库评估称，中央政府的拨款在保守党执政的首10年间削减多达40%。法新社报道，保守党政府自2010年上台后，对伯明翰市议会的拨款减少10亿镑。

英国地方政府协会（LGA）主席戴维斯（Shaun Davies）表示，年度拨款、一笔过资金的做法，以及资金改革一再推迟造成的不确定性，令市议会缓解财务压力的能力受影响。

伯明翰港移民忧加税

由47个地方政府组成的组织SIGOMA上月发表调查显示，五个市议会称其财务状况非常严峻，正考虑发布通知表明无法平衡2023至2024年度的预算，九个市议会则表示明年可能要宣布破产，另有12个不属SIGOMA成员的市议会也考虑在2023至2024年度发布“第114条通知”。SIGOMA呼吁政府为财困市议会提供额外拨款。

有市议会表示，财务压力的最常见原因是儿童社区护理服务需求增加，其他因素包括极高的通胀成本和相关的工资上升。政府发言人指出，政府已同意额外拨款，又表示市议会要为其财务负责，不应用纳税人的钱承担过度风险。

英媒报道，伯明翰市议会宣布实质破产后，居民担心市政税会增加10%。与妻移居伯明翰约3个月的港人周先生向明报记者表示，他们比较担心市政税会增加，也担心伯明翰的发展会受影响。对于伯明翰市议会宣布破产会否影响他们的居住计划，周先生称他们移居到当地不久，仍在物色舒适的城市。