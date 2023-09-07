华为通过期中大考 未来征程更长

来源：微信公众号“芯谋研究”

作者：顾文军

华为Mate60的发布备受关注，《环球时报》第一时间采访了我，因其文章只刊出我的部分观点，现将采访时的全部观点做一分享。

1、Mate60是华为交出的期中成绩单，从2019年5月15日华为及其附属公司被美国制裁后，对华为的大考开始了。华为憋着一口气，中国产业界也憋着一口气。目前看来，在美国制裁下华为不仅可以活着，还可以有尊严地活着，能够站着赚钱，这一点非常不容易，可喜可贺。同时，对华为手机有没有新突破充满期待，因为这在一定程度上代表着中国高科技的红旗能打多久。现在Mate60的推出不仅是华为的成功，也是中国业界和相关支持部门的成功。

2、 对于Mate60要客观看待，一般网友口中的全面突破显然过于乐观。行百里者半九十，华为通过期中大考，只是证明了它能有尊严地活下来，现在的成绩不仅仅来自华为，还来自多个方面的支持。期中考试考的是有限度非A（非美国供应），期末考试就要考高限度非A，甚至是高强度国产供应链。船到中流浪更急，人到半山路更陡，未来的期末大考要难得多。

3、有人认为华为Mate60推出，美国可能会降低对其5G限制，某种程度这是一种速胜论的变形。我们不能有失败论，但也不能鼓吹速胜论。华为推出Mate60，美国不仅不会放松制裁，反而会对华为和中国其他企业发起进一步的制裁。近期美国半导体协会（SIA）一直在华南地区调研，并向美国商务部发出警示，华为绕开限制建立生产线。在当下美国对华非理性氛围下，再加上美国大选造势需要，可能引来对华为和相关企业更进一步的制裁。

4、新的制裁会给中国产业界造成新的困难，但不能阻止中国芯最后的成功。Mate60的推出何尝不是置之死地而后生，只能更加坚定中国芯的决心。但是一定要对困难有充分认识，未来的炮火将更加猛烈，路途将会更加艰难崎岖。

芯谋此前曾分析过，经过多次制裁，制裁的边际效应已经减弱，能被制裁的企业越来越少，能拿出来的招数逐渐逼近美国政策工具的极限。

结语

这几年中国半导体在隆隆炮火中前进，华为更是在炸点中心，已经千锤百炼，处变不惊。从曾经的惊慌失措、损失惨重，到如今的放弃幻想，预案在胸。制裁无法避免，只有放弃幻想，迎着炮火向前。不惧艰险，勇敢前进的同时，产业人不能像有些自媒体那般夸大其词，不能做只会敲锣打鼓的低级红、捧杀红，要做脚踏实地，多做少说，埋头苦干的中国红。

中国高科技产业的自立自强是一个长期的、艰巨的任务，产业界把困难预计得越充分，应对得越科学，制裁造成的伤害就越小，胜利就越有把握。我们努力奋斗并且期待着华为以及中国芯期末考试取得更加优异的成绩。

作者是芯谋研究首席分析师