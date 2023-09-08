救经济 两岸共同加入CPTPP

来源：台湾《旺报》

《旺报》社评

出口不振，台湾经济成长率不但不能“保2”，多数机构甚至预测不会超过1.6%，创八年新低。反映在就业问题上，失业率虽未提高，但无薪假劳工人数增加，常态性在1万到2万之间游动，是近年少有的恶劣现象。展望明年，在中美经济对抗难分难解、俄乌战争态势不明之下，世界经济难有荣景。

ECFA变数 经济难乐观



国际货币基金（IMF）预测明年全球、美国和中国经济成长都不会高于今年，美国从今年1.8%滑落到1.0%，中国从5.2%下探4.5%，全球只能持平3.0%；因此，台湾明年不但不可能变好，反而将出现令人担忧的新问题，明年选后，中国大陆很可能针对ECFA（海峡两岸经济合作框架协议）和“贸易壁垒”问题有所动作，将对台湾经济产生重大冲击。

ECFA在2010年签署了“架构协议”和附加的“早收清单”，其后签署的《两岸服务贸易协议》被“太阳花学运”冻结在立法院迄今，《两岸货品贸易协议》也无法咨商，形成了一个僵局。但蔡政府却坚持让原本是对台“让利”的“早收清单”持续生效，摆明要占对岸“便宜”，导致陆企在两岸关系恶化下忿忿不平。最近，大陆对早收清单中的热塑性材料“聚碳酸酯”祭出“反倾销”措施，透露ECFA面临危机的端倪。明年初，若台湾大选由反中的政党胜选，许多人担心ECFA可能会被大陆废除。

比ECFA更严重的是，两岸在加入世贸组织（WTO）时，台湾并未开放进口市场给对岸；随后虽陆续开放，迄今仍有2455项陆货被管制进口，只能在急需时由相关业界申请专案进口。过去大陆虽在世贸表达不满，但未对此事展开正式行动。可是在今年4月，陆方宣布对台启动贸易壁垒调查，8月进一步宣称，立案项目由2455项增加为2509项，主要在石化、纺织、机电设备、汽车、农产和民生必需品等，初步判定台湾对大陆的贸易限制违反世贸规则。各方都担心，若陆方对台湾出口展开相对等的贸易报复，将严重冲击台湾对大陆出口，特别是传统产业，对就业的冲击绝对不可小觑。

制造外移 服务业低薪



更令人忧心的是15个成员国、占台湾出口高达七成的《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）已经生效，虽然未见正式评估，但不少专家都认为，因台湾不是成员，无法享有成员间的互免关税，已开始对台湾出口产生“贸易移转”效果，进一步恶化台湾出口。这种发展将造成投资台湾的重大不利，导致台湾企业大量外移到对岸和东南亚，对台湾未来经济造成进一步冲击。

制造业若加速外移，台湾经济将更加依赖服务业，但服务业近年来的发展却令人失望，台湾受雇人口中半数以上为服务业，薪资偏低问题严重，依据主计总处资料，太阳花学运前，服务业雇员平均月收入领先制造业3000元新台币（约127新元），去年逆转为落后3000元。服务业中占三成多就业的批发零售业，从落后制造业1500元扩大到8400元；显示台湾服务业市场狭小、创新投资能力不足，生产力和薪资难以提高。制造业外移后，将没有坚强的服务业取代制造业扮演经济火车头角色，台湾经济很难进一步升级，这是所有关心台湾经济者都必须深思和面对的难题。

今年以来，两岸经济都不理想，彼此需要的程度更高；特别是服务业，台湾需要大陆的市场规模，大陆需要台湾细腻的品质和创新思维。一个可行的途径，是两岸循WTO模式加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。两岸因缺乏政治互信，相互排斥对方加入，造成该组织成员间的矛盾，因而冷处理两岸入会案。若能改变思维，支持对方加入，并愿意在该组织架构下，谘商符合该组织标准的“自由贸易协议”（FTA），危机就可以变成契机。下任所有政党总统参选人，都应提出“两岸共同加入CPTPP路径图”，以纾解台湾即将到来的经济危机。