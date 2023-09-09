美联储步步为营 以期保住罕见的软着陆契机

来源：彭博社

美联储官员越来越乐观，觉得他们可以在不造成严重经济苦果的情况下平抑通胀。

在价格压力和劳动力市场逐渐降温迹象的鼓舞下，美联储官员无意因加息过度而浪费实现难以捉摸的“软着陆”的机会，尽管他们仍然致力于将通胀率恢复到2%的目标。有鉴于此，决策者准备在其9月19-20日开会时维持利率不变，而且，在一系列经济数据表现强劲的背景下，如有必要，今年可能还会再次加息。

这种平衡艺术对主席鲍威尔的成果很重要：在出现大规模通胀冲击之后，如果不经历经济衰退就能恢复物价稳定，那将是现代决策史上难得一见的成就，或许能平息外界关于其对物价上涨反应太迟的批评。

“也许软着陆真的有可能，”前美联储理事会高级顾问、杜克大学研究教授Ellen Meade表示。

“他们不想传达他们的兴奋之情，因为金融市场会毁掉他们所做的一切，”她补充道。

经历过几次以为通胀放缓的空欢喜之后，决策者对过早宣布信贷紧缩行动结束持谨慎态度，并可能在一段时间内倾向于维持更高利率。

2022年3月以来，联邦公开市场委员会(FOMC)已加息11次，把基准联邦基金利率上调至5.25%-5.5%，为22年来的最高水平。包括鲍威尔在内的官员们曾强调，随着激进的加息周期临近尾声，他们将谨慎行事，并依靠数据来确定是否需要进一步加息。

这意味着即将到来的数据干系重大，会左右官员是否要把利率提高到已经达到的限制性水平之上。

“我们的货币政策良好，”纽约联储行长John Williams周四在Bloomberg LP纽约总部举行的活动中表示。

最近几周的数据也让人相信通胀正在退烧。

上周公布的数据显示，美联储看重的基本价格压力指标录得2020年底以来最小的连续单月涨幅。

美国劳工部上周发布的另一份报告显示，6月和7月的就业增长下修，失业率上升，工资增长放缓。

直言不讳的鹰派美联储理事Christopher Waller称这一周的数据非常好。

“没有数据表明我们需要立即采取行动，”Waller周二接受CNBC采访时表示，这表明他支持美联储在下次会议上维持利率不变。他说：“我们可以静观其变，等待数据”。

在9月开会之前，下周三还会迎来又一项重要通胀数据，即8月份消费者价格指数。

鉴于对预测信心不足、通胀率过高，以及整体增长继续高于趋势水平的风险，Waller和达拉斯联储行长Lorie Logan等鹰派以及波士顿联储行长Susan Collins等中间派均保留了今年晚些时候加息的可能性。

不过，Logan听起来更加平衡，称决策者“必须循序渐进”。

“FOMC不能只为防止通胀复燃，就一桶接一桶地泼冷水给经济降温以策万全，”她周四在达拉斯的活动上说。“如果我们这样做，不单是通胀，经济活动本身也会很快‘冷却’，而这并不是我们想要的结果。”

投资者预计美联储官员本月不会加息，但10月31日-11月1日会议加息25个基点的可能性大体在50%。

决策者在9月会议上将提交最新经济预测，有可能会显示出对今年再次加息存在广泛共识。

美联储官员表示，要实现软着陆，他们需要看到劳动力市场和整体需求进一步放缓。

在消费者支出和住宅投资等一系列数据强于预期之后，经济学家一直在上调其对季度国内生产总值的预测。

从美联储政策角度，欧洲和中国的减速未来几个月可能会有利于通胀放缓。

“它巩固了对商品通胀更有利的形势，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli谈到中国经济放缓时表示。

对美国经济增长的预测也表明，未来三个月产值会放慢。

“我们的预测是增长大幅放缓，”巴克莱高级经济学家Jonathan Millar表示，预计10到12月，年化增长率降至0.5%。即便如此，“强劲的GDP增长还是一再让我们感到意外。”

这实际上是美联储面临的挑战。它对自身的预测信心不足，而且在通胀仍过高的情况下，不得不保留进一步紧缩的选项。Millar称，进一步的限制可能会夺走史上“相当罕见的”软着陆。

Millar表示，压制通胀时，“美联储往往会过度紧缩”而使经济陷入衰退。这一次，官员们决心避免犯下这样的错误。