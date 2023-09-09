百年不遇暴雨恐趋频 香港市区防洪治水须改善

来源：香港明报社评

百年不遇暴雨袭港，多区严重水浸，马路有若河流，灾情比之前超强台风苏拉吹袭更严重，当局必须做好善后工作，尽快让社会恢复全面运作。比起台风路径，暴雨骤来，随机性更大。正因为天气预测存在局限，当局平日更要做好应对准备。此次香港暴雨成灾，市区是重灾区，日常渠务工作是否存在不足，必须详细检视；全球暖化极端天气趋频，若说水浸主因是降雨强度超出渠务系统承受能力，当局实有必要加强防洪治水工作，应对极端天气威胁。因应暴雨灾情，政府首度宣布“极端情况”，不少市民觉得指示不够清晰和及时，当局需要汲取经验教训，改善紧急信息发放。

“极端情况”前所未有 政府须改善信息发放

一连两个周五，香港都受恶劣天气影响，陷入半瘫痪。超强台风苏拉上周袭港，政府早有防备，加上一些巧合的气象因素，导致苏拉造成的破坏比预期为轻。未料一周之后，香港受到与热带气旋海葵相关的低压槽影响，周四晚上开始倾盆大雨，多区如同泽国，水深及腰，百计车辆“死火”，多条主要道路封闭，巴士停驶，港铁服务亦受阻，黄大仙港铁站恍若水塘，多处山泥倾泻，灾情之严重，数十年来罕见。

天文台表示，周四午夜录得1小时超过158毫米的雨量，是1884年有纪录以来最高；累计24小时雨量，天文台总部录得超过600毫米，相当于全年平均总雨量的1/4。政务司长陈国基更形容，此次暴雨“前所未有”、“五百年一遇”，政府各部门已通宵应对。天有不测之风云，21世纪科技昌明，但天气预测始终存在局限，暴雨骤来，有很大的随机性，很难像打风那一样提早多时预警；另外，周四晚的特大暴雨，不仅降雨量惊人，持续时间也很长，天文台黑雨警告信号长达15小时，打破历来纪录。凡此种种无疑增加了灾情应对的难度，然而灾害防治，本来就是看平日所做的工夫和准备。此次暴雨成灾，由突发危机应对到日常防灾治水，特区当局都需要检讨。

香港深圳周四晚同受暴雨影响，深圳水库须于午夜排洪，由于雨势又急又突然，深圳当局只能在排洪前45分钟通知港方，无法做到3小时前预告，情况可以理解。这些年来，有些人喜欢挑拨两地矛盾，苏拉袭港期间，有人便在网上散播“深圳排洪害港”一类流言。这一次，深圳当局虽然排洪，但深圳河并无氾滥，香港水浸重灾区集中于市区甚至港岛，更不可能跟深圳排洪有关。反而是港府收到深圳排洪通知后，除了即时指示不同部门准备，亦应同步通知公众，提高透明度，而不是等到排洪前十多分钟才公布。

紧急信息发放，是此次灾情应对一个需要检讨的地方。不少市民最关心是翌日要否上班上学，然而当局迟迟未有较为明确的表示，直至周五清晨5时半后政府宣布“极端情况”，停课安排才尘埃落定；上班方面，政府虽然呼吁雇主参考八号风球下的做法，采取弹性工作安排，但宣布“极端状况”始终是第一次，政府不能假设所有人都“自动波”明白，原来这是指一切跟八号风球处理相同。劳工处事后要再发新闻稿，详述“极端情况”注意事项，包括雇主不应要求非必要人员上班，正正反映问题所在。

关于政府应否“下令停工”，2018年山竹袭港后已有很多讨论，现实是社会有些工作和服务必须维持，很难以法定方式一刀切下令停工，然而值得留意是，《雇员补偿条例》提及，当黑色暴雨、八至十号风球，又或“极端情况”期间，若雇员按雇主指示往返工作地点途中意外伤亡，雇主须负起补偿责任。当局应该向社会清楚解释，一旦宣布“极端状况”，具体究竟意味什么、各方又有何法律责任。政府花了不少钱搞全民手机“紧急警示系统”，这次暴雨成灾，事出突然、情况严重，又属全港性，正是警示系统派上用场的时候，政府认为“没有需要”，市民难免想知，究竟是哪种“百年一遇”、“前所有未”情况，当局才觉得需要使用。

渠道淤塞情况须检视 加强防洪迎极端天气

曾几何时，上环、旺角、跑马地、元朗等地不时因为暴雨而水浸，经过政府多年治理，这些地区近年已甚少出现严重水浸。今年初，渠务署还表示，1995年至今合共消除了127个水浸黑点，目前全港只剩4个黑点，云云，然而这次洪灾却说明，市区防洪治理有改进必要。

政府强调，此次部分地区严重水浸，主因是降雨强度远超排洪能力，雨水未能及时经渠务排走，然而渠道淤塞受阻，显然亦会影响排洪能力，市区日常渠务工作是否到位，当局有必要深入检视。全球暖化导致极端天气，特大暴雨袭港，未来有可能趋频，特区必须加强治水工作，提升排洪蓄洪能力，减少市区水浸风险。过去20年，政府分别在大坑东、跑马地、上环及观塘安秀道建设大型地下蓄洪池，整体效果令人满意。气候变化威胁愈来愈大，当局必须汲取此次洪灾教训，重订“水浸黑点”，优先改善相关地区的雨水排放系统，以及加快兴建更多地下蓄洪池。