台媒：经济景况“美升中降”其来有自

来源：台湾经济日报社论

美中经济近期一兴一衰、一起一落，超出世人预期，算是一个意外，但深究其实，可谓其来有自，不算太意外。

美国联准会迄今已升息21码共525个基点，但美国经济依旧强韧，经济衰退的疑云逐渐廓清，软着陆的音调高唱云霄，短期内可避免陷入衰退的数据愈来愈多，市场咸认通膨已降至足以支持暂停升息的水平。

相反，中国大陆经济愁云惨雾，消费、投资、外贸频临熄火，房地产爆雷危机四起，通缩阴霾笼罩，世人担心中国高成长时代终结，代之的是衰退、失落以及狼烟四起的危疑震撼。美国为什么能脱颖而出？中国大陆为什么深陷苦海？

首先，映在眼前的两幅不同景象是，美国私人部门投资趋势生猛，制造业订单转旺，在科技带动下，工业生产成长，需求低迷的情况逐步纾解，供需动态平衡明显改善。

反观中国，面临经济增速剧降、供应链外迁和社会预期不佳等不利因素冲击，出现了40多年来从未有过的年度、季度经济成长低于美国的现象。2023年上半年数据显示，中美经济量体差距继续拉大，从去年占美国GDP约70%萎缩至约63%。这是自1976年以来美国第一次年度增速高于中国。美国官民对经济的自信明显上扬，中国则陷入沮丧与焦虑中。

关键之一是这几年拜登政府挹注大笔资金，运用各种方法鼓励投资及制造业返回美国，现已卓然有成。他上任两年半以来，致力于半导体和清洁能源产业，已吸引全球超过5000亿美元的内外资私人投资。

中国则严密防疫干扰企业经营，并对民营企业强力整顿，房地产、平台经济与补教业受伤惨重，银行“国进民退”的资金配置与流向做得泾渭分明，产业链和出口产业大量外移，内外资对政策稳定性与经济前景信心低落，导致投资严重萎缩。

拜登致力于营造友善的企业经营环境，政府采取扩张性的财政政策，用在激励消费与支援投资。今年6月以来，拜登政府眼见通膨稳步回落，就业持续强劲，乃利用契机加大力度进行公共投资，激励了民间投资意愿，政策提振制造业的规划取得明显成效。

中国民营企业的经营环境近年明显转坏，政策压制、金融冷漠与行政干扰持续升高，导致民企意兴阑珊，以往总体趋势是外国向中国转移、中国东部向西部转移。

近年来，总体趋势却变成中国向印度、越南甚至美国转移。中国实际利用世界对外直接投资（FDI）总额中的占比从2020年的14.5%降至2021年的10.5%。尽管中国仍是全球产业链最完备的国家，但大量产业链外迁，已对经济成长造成重创。在美国牵头以及战狼外交肆虐下，澳洲、日本、韩国等国摆着一副不惜牺牲经济利益，全面协同美国“去风险化”疏离中国的姿态。

拜登政府实际上已在大国博弈和经济利益上取得可观进展，国际奥援几乎如斯响应。中国则在西方国家间愈来愈孤立，只能和南方国家抱团取暖。美国统合西方国家对“中国威胁”及“去风险”的政治共识已全面行动化，在地缘冲突、贸易摩擦的大背景下，“东升西降”或许还是历史大趋势，但在短期经济景况上已经让位给“美升中降”。

中国目前的景况是高新科技发展被卡脖子，思想观念上被“社会主义现代中国”卡脑子，国际话语权被卡嗓子，所以经济陷入内外交困中。于是乎，欧美乐观人士已为“西方重新崛起”造势，“中国崛起终结”的氛围则被大肆渲染，这个论断难谓具有前瞻性，但对内外都在逆风逆水的中国而言，确实需要在发展战略上深切自省，大幅调整，尽快重新回到尊重市场机制以及更大幅度改革开放的阳关大道上。