就战争措辞达成妥协之后 G20批准联合公报

来源：彭博社

作者：Ruchi Bhatia、Sudhi Ranjan Sen、Akayla Gardner

二十国集团(G-20)领导人联合声明达成一致，解决了在俄罗斯入侵乌克兰和美国计划于2026年举行年度峰会的措辞方面所存在的最终分歧。

周六发布的最终公报保留了彭博新闻社之前报道的关于战争的措辞。这反映了美国及其盟友与莫斯科之间的妥协。美国及其盟友曾寻求采用更严厉的措辞谴责俄罗斯。

各国达成一致意味着东道国印度得以宣称此次会议取得了外交成功，这也是印度总理莫迪的一次重要展示。

“这是一份100%一致同意的完整声明，”印度的二十国集团最高谈判代表Amitabh Kant表示，“这展示了总理和印度把所有发展中国家、所有新兴市场、所有发达国家、中国、俄罗斯、所有人聚在一起商谈并达成共识的卓绝能力。”

今年的文本包含有关俄罗斯入侵乌克兰的措辞——与去年大体相似——因此双方都可以声称取得了外交胜利。

“这对担任主席国的印度来说是一个重要里程碑，也是对G-20可以齐心协力解决一系列紧迫问题以及处理成员之间分歧巨大的难题所投下的信任票，显然包括俄罗斯对乌克兰的残酷战争，”美国国家安全顾问沙利文表示。

美国及其盟友寻求采用比上次峇厘会议更为强硬的措辞来谴责他们眼中的俄罗斯的侵略，而莫斯科则想弱化这一表述，并一度获得了中国的支持。不过，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平均缺席新德里峰会。

今年达成的协议文本主要区别在于，删除了有关在制裁和直接谴责俄罗斯的战争等问题上表达意见分歧的多数措辞，代之以引用联合国原则的一致支持的观点。

措辞上的分歧一度令联合公报险些难以达成。最近几天，外交官们几乎夜以继日地工作以敲定文本。与会者称，东道国印度努力确保达成协议。

乌克兰相关内容在这份文件中只占一小部分，这份文件还涵盖了从全球经济前景到气候变化等在内的多个问题。

这份文件警告称，“一连串危机”对长期经济增长构成挑战，同时呼吁协调宏观经济政策以支持世界经济。这份文件还警告称，经济前景的不确定性仍然很高，风险的天平偏向于下行。

二十国集团就扩大世界银行等多边机构贷款的措施达成了一致。印度财政部长Nirmala Sitharaman称这些措施在十年内可望带来高达2000亿美元的额外资金。

外交官们表示，中国一开始反对气候变化措辞，后来不再反对。

最终文本还提到美国计划在2026年主办G-20峰会，对此中国一开始曾提出过质疑。