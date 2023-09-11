蒋万安大胆登陆 侯友宜能吗？

来源：《旺报》社评

台北市长蒋万安参加台北上海双城论坛，短短三天行程，在两岸都引发了高度关注。然而，比他个人所创造的声量更重要的是，蒋万安此行打破了两个迷思、并带来了两个启发，两个迷思与两个启发，都和促进两岸进一步交流密切相关。

蒋万安在上海所展现的亲民作风、文化底蕴与口才便给、风度翩翩形象，确实让上海产官学界产生惊艳感，为蒋万安上海行加分不少。有人认为，这是他担任台北市长后首次访问大陆，加上身为蒋家第四代的特殊身份，此行本来就话题性十足。这两点在大陆或许有“卖点”，但对蒋万安来说，却可能暗藏危险。从蒋万安决定参选台北市长后，民进党就不断拿他的身份进行选举操作，连蒋万安的父亲蒋孝严也被拖下水；这次出访前，民进党也磨刀霍霍，伺机切入攻击，“蒋家第四代”身份未必全然是正面元素。

但这次蒋万安未让民进党得逞。绿营政治人物先放话，要蒋万安要求大陆停止军机绕台，否则不去，蒋万安出发前往上海参加双城论坛当日，大陆军机绕台军机数略有增加，媒体当即在上海询问蒋万安，并要他回应。大陆军机绕台持续已久，是民进党政府闯的祸，却要蒋万安承担责任，根本是在给蒋穿小鞋。民进党的操作果然未引发台湾人太多共鸣。

过去台湾政坛总认为，台湾民众对大陆普遍印象不佳，政治人物访问大陆会被扣分，与大陆与接触的人，无论是政界、商界乃至于娱乐界，总是被扣上红帽子，认为是在卖台；国民党人更担心被民进党下毒手，不利政治前途。这次蒋万安以台北市长的身份访问大陆，不但博得大陆民众的好感，也得到台湾人普遍的肯定。长期盘踞台湾政治人物心头的“大陆心结”应可获得某种程度的化解：台湾民意并非铁板一块，更非如民进党政府一心想要操作的“逢中必反”；国民党不必也不该对与大陆交往的相关议题，显得绑手绑脚、畏首畏尾。

蒋万安在上海多次提及“双城好、两岸好”，不但成为这次双城论坛的金句，也让两岸民间出现更多良善的互动空间，再度值得期待。不可讳言，民进党蔡政府执政七年多来，除了双城论坛外，两岸官方近乎互不往来；没有沟通就没有互信。两岸民间的文化、经贸往来密切，官方却长期互不相见，太不健康也太危险。一旦出了状况、有了问题，往往无法得到即时、正确的处理，这又会使得两岸关系变得更差，恶性循环的结果，造成两岸动如参商、心灵咫尺天涯，非常容易引发意外冲突。

摆在眼前的就是大陆10月分就将启动的贸易壁垒调查，不少人担心这是陆方停止ECFA的前奏。究竟大陆为什么要这么做、对涉及贸易壁垒的货品，会采取什么行动？两岸官方几乎没有往来，蔡政府也没有任何积极作为，相关产业一片茫然。不知大陆的底线，就很难妥为因应，非常忧心焦虑。产业界并非不想改善，只是摸不着头绪，若有明确的方向，相信很快就可以调整过来，凤梨释迦在台东县政府与大陆沟通，果农积极改进生产、输出流程，683天后终获解禁。

努力打拼的台商，每年为台湾创造千亿美元贸易顺差，7月底累积外汇存底5664.93亿美元，全球排名第四，诚为台湾安定繁荣之力量。如今企业遭遇的困难，已非企业所能处理，亟需政治力的协助。如果中央执政的民进党政府意兴阑珊，那么，国民党就该扛起这个责任。

蒋万安上海行成功，带来的第一个启发就是，美中大国关系对抗多于合作、台海兵凶战危之际，政治人物到大陆交流非常有必要，而且能获民意支持；其次，这对代表国民党参选2024总统的侯友宜，有何启示呢？何不起而行，在正式请假参选前，以新北市长身份出访大陆，不但成为总统候选人的第一，更可直接为台商与台湾农渔民权益请命，出奇致胜，直接争取传统深绿选区的支持，谁曰不宜？