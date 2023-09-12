中国消费通胀转正 经济显示初步企稳迹象

来源：彭博社

中国的通缩压力略有缓解，本周将出炉数据可能会显示信贷需求回升，进一步增加中国经济正在企稳的迹象。

周末发布的数据显示，8月份消费价格指数同比上升，尽管幅度小之又小，不过扭转了7月下跌的局面；出厂价格同比跌幅也收窄。分析师预计本周官方还将公布上月贷款增加。

“我们现在看到的许多数据显示，经济下滑的局面未来几个月可能正在放缓，”澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示。中国的出口和制造业下滑也有所缓解。“这更多是企稳，而不是完全的反弹。”

世界第二大经济体持续的房地产疲弱和信心不振拖累经济复苏，给政府5%左右的年增长目标带来风险，政府正设法稳定经济。此前7月数据显示，消费者价格跌至通缩，月度贷款大降至14年低点，政府随后加大努力重振经济。

这些支持措施，包括降低政策贷款利率，买房的抵押贷款利率和首付比例，可能有所帮助。高盛经济学家估计，政府政策的影响相当于国内生产总值的60个基点左右，即0.6%。

不过投资者继续等待更强的回升迹象。这些努力还没有止住股市跌势，基准沪深300指数比今年1月高点下跌逾10%。人民币兑美元上周也跌至2007年以来的最弱水平。

中国最近表示，将使保险公司更容易投资国内股票。沪深300指数周一早盘仅上涨0.4%，止住四连跌。衡量香港上市中资股的指标一度下滑1.9%。

据摩根士丹利的量化分析，全球纯多基金(long-only)对中资股票的平均低配头寸回到了2022年末、疫情后重启涨势之前的水平。

《中国证券报》援引分析师称，8月新增信贷相对7月或有所回升，企业中长期贷款仍将是主要支撑项。但澳新银行杨宇霆表示，许多房地产宽松措施到月底才生效，可能意味着社会融资规模不会大幅增长。

分析师们在关注潜在触底反弹的线索，因此仍须保持谨慎。

高盛分析师在周日的研究报告中写道，近期的政策“可能会导致房地产交易出现短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”他们预计，如果住宅销售继续下滑且增长进一步放缓，则将进一步放松政策，包括降息或采取措施支持房地产市场。

在今年早些时候成为经济复苏主要推动力之后，现在也有迹象表明服务业增长正在减弱。这暗示可能需要更多政策支持来提振家庭支出。

通缩压力也没有完全消除：居民消费价格(CPI)指数同比变动仍远低于政府设定的3%左右官方目标。