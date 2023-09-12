G20峰会缔造G21历史

来源：香港01

01评论编辑室

二十国集团（G20）峰会向来在11月举行。今年在轮任主席国印度的安排之下，提早于刚过去的周末（9月9日至10日）进行，以致结束之时，适逢美国九一一事件周年之日。

1999年9月，G20正式成立。其时亚洲金融风暴刚过去，八国集团（G8）认同为了应对环球经济和金融问题，须与中国、印度、南非、巴西等国家携手合作。G20自成立以来，就象征着亚、非、拉国家的重要性不（应）下于G8。

2008年9月，美国经历雷曼时刻。华尔街的次按危机连累了环球金融市场，中国的四万亿救市方案一举稳住了市场信心。虽然救市措施造成了产能过剩、通货膨胀的副作用，但同时令到中国在全球经济之中起了关键作用。自此开始每年举行的G20领导人峰会，同样代表了欧美与新兴经济体的此消彼长。

1999、2001、2008年的三个9月

近年中美角力，经济竞争激烈，结构矛盾不会因为习近平或者拜登个人而有多大改变，更不会因为他们参不参加某一次峰会而有所影响。就在这个华为和苹果争一日之长短的当下，回首过去这个月份的几个关键节点，便能看见现在的中美以至国际格局由来有因。

2001年9月，是在G20和经济危机之外的另一条重要轨迹。九一一事件震撼全球，各国政府一时之间团结在反恐的大旗之下。就像90年代新自由主义的号召力那样，小布什政府好像领导着全球的文明社会，要对恐怖主义开战。

但又像新自由主义造成的不公平恶果逐渐浮现那样，美国主导的反恐战争很快就成为了帝国霸权的同义词。所谓的“大杀伤力武器”揭穿了“正义之师”的真实一面，美军在中东国家犯下的罪行累累，关塔那摩湾监狱令到美国的人权光环褪色。美国在理念、价值上的领导力量，当然不是到特朗普年代才开始失落。

由金砖五国到11国、G20到G21

中美争取亚细安以至东亚国家的支持，美国将与越南的外交关系跳升至“全面战略伙伴”，金砖五国加入阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋六国，非洲联盟获接纳加入G20。最近短时间之内发生的连串事件，皆存在宏观而长期的发展脉络，必须放回后冷战、后九一一、金融危机以来的历史轨迹看待。

拜登近日渲染中国的经济危机，但不管中国经济面对多大压力，在发展的硬道理之下，中国等亚非拉国家的重要性只会有增无减。法国再无法在非洲叱咤风云，美国也不是印太的大哥。非盟加入G20是全球发展轨迹的一次路标，但不会是最后一个。