一场世纪特大暴雨 冲出离谱僭建真相

来源：明报

明报社评

世纪暴雨下，香港出现数十宗山泥倾泻，当中又以港岛南区大型低密度豪宅屋苑红山半岛的情况，引来最多议论，原因除了坍塌规模严重，还因山泥倾泻暴露了涉事豪宅独立屋僭建之离谱。尽管暂时无法确定这次山泥倾泻与僭建工程有关，但根据现场情况，有理由怀疑有人非法拆除政府的斜坡挡土墙，视建筑安全和法律如无物，当局必须查明真相，追究法律责任，而且还原修复挡土墙开支，绝不应由纳税人代为埋单。鸟瞰图片显示，现场一带不少独立屋，皆有非法占用官地之嫌；僭建地牢破坏挡土墙等情况，是否冰山一角，同样惹人关注，当局有责任全面彻查，切勿予人“法不责富”之感。

僭建疑致山泥倾泻

查明真相追究责任

香港近日持续受低压槽影响，不时下起倾盆大雨，上周四晚的特大暴雨，工程专业上更属500年一遇，多区俨如泽国，山泥倾泻一再发生。根据政府数字，过去数天接到75宗山泥倾泻报告，多条道路一度全面封闭，有6宗更需要疏散民居，受影响的除了茶果岭村，也包括位于大潭的红山半岛豪宅。天文台指本周稍后天气或会转差，部分地区存在山泥倾泻风险，市民必须提高警惕。

1994年，香港坚尼地城观龙楼山泥倾泻，酿成5死3伤，事后政府采取了多项措施，提防悲剧重演，包括成立山泥倾泻勘测组、加强巩固各区危险斜坡，以及推出斜坡维修专业指引等。然而这次发生于红山半岛的严重山泥倾泻，却显示有人为了僭建大宅，罔顾斜坡安全。现场所见，出事的红山半岛面海独立屋，下方斜坡坍塌，露出地基结构，以及怀疑非法构建物。屋宇署与土力工程处人员视察后，证实72号独立屋在近政府斜坡位置僭建了一层地库，又非法拆除了斜坡挡土墙，对整体楼宇结构安全构成高度风险。毗邻的70号独立屋，虽然整体楼宇结构没有明显危险，屋宇署亦发现有僭建物和僭建地库；至于74号屋，户主一度拒绝合作，不让署方人员入内视察，当局要今天才能入屋确定是否有违规僭建构成危险。

低密度豪宅独立屋僭建问题，媒体过去偶有提及，甚至形容为“公开的秘密”，然而这些独立屋一般较为隐蔽，地下僭建物更不易为人发现，屋宇署高空勘察巡视，根本不起作用。有地产业人士称，这些独立屋的地下僭建情况，可以相当夸张，随时等同于地下多建一间面积相同的单位，意味一间2000呎豪宅，实际面积可能接近4000呎。由于当局执法不力，无论屋主还是负责僭建工程的承办商也守口如瓶，外界甚少机会窥见这些“公开的秘密”，然而一场黑雨却把僭建真相，清楚暴露于公众面前。

独立屋僭建冰山一角

严惩违规者“杀一儆百”

土力工程处前处长陈健硕指出，涉事斜坡发生山泥倾泻后，未见有水大量渗出，估计斜坡并非受地下水影响，反而是斜坡顶部可见多条水管，有水管仍在不停排水，未知山泥倾泻会否跟水管长期渗水有关；有结构工程师则指出，僭建地库工程须在地面挖洞，下雨时会将雨水引进斜坡内，引致冲刷现象，加剧山泥倾泻风险。政府的斜坡维修专业指引，就斜坡上喉管工程的防漏、检查、维修及保养，都有严谨要求。红山半岛山泥倾泻，外界有理由怀疑有人无视指引，为了一己之私，破坏斜坡挡土墙，有钱任性，无视法律。政府一定要深入调查这次山泥倾泻，是否跟独立屋僭建工程有关，若有足够证据，必须向屋主、僭建工程承建商以及其他潜在涉事方，从严追究法律责任，并要求有关人等负起修复挡土墙等开支，没理由要纳税人代为埋单。

豪宅僭建影响斜坡安全，固然不能接受；明明已有一般市民不敢奢望的房屋面积，还要霸占官地，同样令人不齿。红山半岛山泥倾泻，记者根据地政总署的地理鸟瞰图，发现临海方向一带，多幢独立屋看来都超出红山半岛所属政府地段，意即有占用官地之嫌。有测量师指出，虽然现在有私人发展项目会以短期租约方式，租用私人土地以外的官地作其他用途，但红山半岛属大型发展项目，即使个别业主申请在政府土地兴建花园或泳池，相信获批机会也很低。问题是政府执法软弱无力，违规者自然有恃无恐。

法律面前，人人平等，无论富贫，都要守法。红山半岛山泥倾泻所揭露的离谱僭建情况，很可能只是冰山一角，政府必须严惩涉案违规者，以收杀一儆百之效 ，同时亦应在区内展开全面巡查，就僭建问题加强采取执管行动。现在政府打击僭建的措施软弱无力，香港工程师学会前会长潘乐陶屯门独立屋僭建泳池案罪名成立，也不过是罚款2万元。这样的惩罚，无阻吓力可言，当局有必要修改法例，加重罚则。