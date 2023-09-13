中国本土汽车制造商在国内市场占据主导地位

来源：彭博社

作者：李嘉洪、Jinshan Hong

在全球最大的汽车市场上，得益于中国对电动汽车的需求，中国本土汽车制造商在跟外国品牌的竞争中已占据看似无懈可击且不可逆转的领先地位。

根据中国汽车技术研究中心的数据，7月份，比亚迪和吉利汽车等中国企业在汽车总销量中的占比首次超过50%。

这一增长的背后是从大众汽车、福特汽车到丰田汽车等德国、美国和日本企业占比的下降。瑞银分析师本月早些时候曾警告称，由于更实惠的中国电动汽车崛起，西方汽车制造商料失去其五分之一的全球市场份额。

随着中国买家越来越青睐本土制造商，外国公司正在收缩。韩国现代汽车拟转让在华工厂，福特在中国裁员，Stellantis NV去年关闭其在中国唯一的吉普工厂。马自达汽车首席执行官毛笼胜弘上任之后，曾公开表达过对中国汽车市场发展趋势的担忧。

仅比亚迪一家就占据了中国汽车市场11%的份额。涵盖从廉价车海鸥和海豚到高端车在内各种价位的策略推动该公司快速增长。在中国，20个最畅销品牌中有11个来自本土企业。

别克、福特和雪佛兰等美国品牌的市场占有率降至中国汽车技术研究中心2008年有数据以来最低。要不是有2019年开设上海工厂的电动车先锋特斯拉，情况会更糟。

虽然德国品牌表现略好一些，但裂痕已现。受制于电动车型的缺乏，大众汽车今年早些时候丢掉了中国最畅销汽车品牌的桂冠，输给了比亚迪，而且，连梅赛德斯-奔驰集团也陷入了中国激烈的价格战。

为了挽回局面，大众在7月签署协议，斥资7亿美元收购处于亏损状态的中国电动汽车初创企业小鹏汽车5%的股份，大众与小鹏计划为中国市场至少推出两款新的电动车型。

在这些输家中，法国汽车制造商的人气大幅下降，已然落败，雪铁龙、标致和雷诺的市场份额均不到1%。难怪Stellantis首席执行官Carlos Tavares正在调整其中国战略。退出工厂、更多依赖合作伙伴，有助于其轻资产运作，降低成本负担。