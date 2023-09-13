中央领导小组出台　大湾区规划有望加速

来源：香港01

作者：杨莉珊

“粤港澳大湾区规划”自2017年首次提出至今，虽然香港与邻近地区积极宣传、努力参与，但大湾区发展始终不温不火。虽有一定成绩，但距离东京湾区、旧金山湾区等“示范单位”仍有明显距离，当中最主要的原因可能就是区域协调发展问题。国务院日前公布《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，同时宣布要在中央区域协调发展领导小组(设在发改委)领导下，统筹推进深圳园区重大事项。

继“粤港澳大湾区建设领导小组”之后，又一个领导小组出阵，会否为推动大湾区建设步伐带来更大助力？是个值得观察的问题。笔者对此颇为乐观，认为在国家统一领导下，可以更有效协调各方力量，将不同发展规划之间的摩擦降到最低，有望协助大湾区规划“开Turbo”全面加速，协助湾区城市群发挥优势，率先走出经济复苏的新道路。

国家发展改革委党组成员郭兰峰日前表示，国家有一系列区域发展策略，中共中央决定把相关重大战略领导小组合并为“中央区域协调发展领导小组”来统管，是要把党对一切工作的领导，要从更高层面、从战略、从全局上来谋划这些区域重大战略。中央发改委有系统的统筹各个战略之间的重大政策，粤港澳大湾区建设领导小组也会归并至领导小组，笔者以为，中央看到了过往区域发展效果缓慢的关键问题就在于城市发展不同步，并希望透过“全国一盘棋”的思维来统一解决问题，大湾区的发展速度理应从中受惠。

中共自从十八大以来，推动一系列区域重大战略，包括京津冀协同发展、长三角一体化、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展、粤港澳大湾区建设、海南自由贸易港等一系列重大举措。然而全国区域大发展的同时也发现，各自推进的同时也产生很多区域合作上的不和谐。于是二十大之后，中央决定把这些重大战略领导小组合并为“中央区域协调发展领导小组”，这样可以从更高层面的全局战略来管理这些区域发展大棋局。

这样的安排可以让每个发展战略之间的协调、互动更加制度化与具体化，既可以避免恶性竞争，也可以推动良性互动，一方面提升发展效率，同时又提高共赢共利的良性协同效应。

粤港澳大湾区规划也将列入其中，有关的重大部署、规划、政策、项目以及年度工作安排，都可以得到中央统一协调并解决重要问题，督促落实重大事项。据介绍，当研究涉及港澳的重大战略议题，小组也将邀请两地特首以及相关专家参加会议，确保特区声音可以在国家层面被充分考虑，并根据不同工作方向，成立专责小组或部门联席会议机制来具体推进。

这次国家关注到的深港河套地区发展规划，便是一个典型例子，两地就如何发展河套地区已经互动多时却仍未有结果，这次中央特别邀请政务司司长陈国基出席国新办记者会，与中央官员一同讲解河套区创科发展，就显示出香港在这个发展规划当中有关键角色。虽然这次公布的内容着重深圳区园区发展，邀请香港官员出席很大可能是未来的“下集”便是香港园区的发展，两个园区应该是一并考虑，因此深港在这方面将紧密合作。

“港深合作，融入（国家）发展大局”，“河套深港科技创新合作区”算是中央级粤港澳工作小组的头炮，可以打破城市间的行政壁垒，从更高层次协调工作，有望明显提升效率，这样的效果值得期待。

作者杨莉珊是全国政协委员、中国香港（地区）商会主席