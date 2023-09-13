台湾区域发展必须头尾兼顾

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台湾区域发展经过几十年努力，各区域都有相当的发展，包括双北、桃园、台中、台南、高雄，甚至花东，都展现了建设和观光带来的活力和商机，也带动邻近区域的成长，令人欣喜。然而，在发展过程中，却隐藏了一个奇特现象，就是台湾的头部，也就是基隆市，却在全台红红火火发展之下独自憔悴，从一个商业鼎盛的海港，逐渐沦为双北人都不常光顾的落魄后院。国一、国二和高铁开通后，全台逐渐形成一日生活圈；特别是在五号国道开通之后，创新多元的宜兰已成双北人的“后花园”，数十年仿佛不变的基隆，已无法吸引寻觅创新美食和美景者的目光。

数据显示了这个“台湾头”的窘境：1930年代，基隆曾是全台第三大城，仅次于台北和台南。但在高雄港崛起之后，基隆独揽大局的风光不再，1975年，基隆市的“平均每户经常性收入”，仅以新台币11.1万元打平全台湾平均值，并落后于高市（11.9）、新北（11.6）、南市（11.4）、桃园（11.3），更别提北市的16.7万元。

34年后，也是设立六都前的2009年，基隆的每户年均收入107.3万元，已落后于全台平均值（112.8万元）5%，到2021年更大幅落后全台15%，在所有“市”行政区中敬陪末座，连宜兰县都超过基隆市。2020年主计总处人口和住宅调查中，基隆通勤人口比例高达60.2%，在22个行政区中“居首”，反映就近找寻合适工作的高度困难。

面对这种区域不均衡发展状态，特别是就在全台首富的台北市旁边，却存在着这个“憔悴佳人”，成了一个强烈对比。但中央却视而不见，“前瞻基础建设计划”中，大幅度补助了南部县市，基隆却还是未获关注；奢望和台北市有更好连结、协助基隆发展的捷运延伸，也继续成为空中楼阁。总之，基隆的产业发展停滞、人口未增，在全台被边缘化，但政府却对这种“南北不均衡”发展无动于衷。

如今，全球邮轮产业异军突起，基隆因邻近台北成为诸多邮轮进驻的要港，本该带来发展良机，却因市容老旧、景观乏善可陈，让邮轮旅客除到庙口小吃之外，少有过夜消费意念，乃至于基隆又沦为台北的“过路财神”，无法因邮轮停驻而带动发展。

政府不应坐视这种区域不均衡发展，必须为基隆提出特别的发展方案。这不是对基隆的特殊优惠，而是健全台湾区域发展之必要，就像当年设立“高雄加工出口区”、提供企业特殊优惠，并非独惠于高雄市，而是要带动台湾经济起飞之需。特殊的发展方案，可以有不同的类型，从强烈的“经济特区”，到显著优惠的“自由贸易区”，或仅提供租税优惠的“商业特区”都可以考虑，但当然必须是能发挥激励投资和贸易的规划。更有连锁效果的投资，可能必须由政府带动，进行一些基础投资，作为良性循环的引子，来带动相关的投资和商机。

基隆往西在外木山沿岸因潮差极小，1980年代曾被考虑开发出30米深的超级深水码头；可惜后来以BOT方式发展了八里的“台北港”而冲击基隆码头业务，也抑制了基隆发展。但台北港在淡水河出口、有泥沙淤积问题，可以考虑逐步发展基隆外木山深水码头，配合新北沿岸等地成为物流中心，激励基隆发展。再配合美国曾实施有效的“商业特区”，减免租税吸引商业投资到基隆，加上发展基隆自清朝以来极为丰富的历史古迹，才能吸引邮轮经济开花结果。

但基隆市腹地有限，市区核心部分又分属航港局、国防部和铁路局，宜由行政院组成任务性质的“基隆发展小组”并纳入相关机构，再研商出有效的发展方案和配套。