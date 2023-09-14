美越关系罕见连升两级 最重要的变化是越南

来源：香港01

作者：郑真

美国总统拜登近日参加完印度G20后访问越南，这期间美越共同宣布双边关系由从“全面伙伴关系”提升至“全面战略伙伴关系”。

在越南的外交关系框架中，最高级别是“全面战略伙伴关系”，其次是“战略伙伴关系”，再来是“全面伙伴关系”。美越此前是全面伙伴关系，属于较低的第三级别，中国与俄罗斯则早与越南建立全面战略伙伴关系，比美越关系高两级。美越此番将双边关系档次连升两级，达到与中越、俄越同等的水平，相当反常。

今年恰逢美越建立全面伙伴关系十周年，在美国加强印太部署的背景下，拜登政府试希望提升同越南的关系，这在意料之中。但是美越关系不按常规连升两级，非同寻常。

是什么推动美越关系有如此大幅度的提升？

今年3月越共总书记阮富仲同美国总统拜登通话，达成了同意推动双边关系进一步深化发展的共识。今年以来美国贸易代表戴琪、国际开发署负责人鲍尔、国务卿布林肯、财长耶伦相继到访越南。布林肯4月访越期间，已经被一些媒体引申出要“寻求将美越关系升级为全面战略伙伴关系”。从美高官访问动作如此频繁看，美国在抬升两国关系层级中占据主动地位。此前在越南官方的各种公开表态中，都强调要在“全面伙伴关系的基础上”增进与美合作，并未提及“战略伙伴”。

但是问题并不在于美国的主动，近年来从奥巴马到特朗普再到拜登，历届美国政府在亚太或者印态战略的驱动下主动拉近同越南关系的动作屡见不鲜。以往美越关系难以改善的根本原因在于美国试图颠覆社会主义国家政权。在2014年越南曾大张旗鼓扑灭本国的颜色革命风险事件，将当时的打砸中企示威游行定义为意识形态斗争。近年来越南国内政治变动也是以维持政权稳定为主，一些亲美的自由派纷纷下野，阮富仲高龄连任三届。为什么越南现在接住了美国伸出的橄榄枝，同意大幅度提升美越关系档次？

归根结底，疫情之后形势急转直下。

今年以来，越南经济形势低迷。越南2022年GDP增长了8.02%，使越南成为亚洲乃至全球领先的经济体，但是越南也是一个“特别外向型的经济体”，对外贸易在其国民经济中的占据特别重要的地位。越南的制造业，国民经济中的大量行业基本都是“围绕着对外贸易”在发展。2023年一季度越南的出口额下降了13%，这一情况导致越南的GDP增长率仅为3.3%。更令人担忧的是，四月份越南的出口额更是大幅下跌了18%，使得出口问题变得更加严重。

越南的出口对象主要是欧美市场，尤其美国是越南最大的出口国，美国与欧盟占据了2022年越南商品出口总额的42%。2021年，越南对美国美国市场的出口比例为29%，位居第一。2022年越南对美国的出口达到1094亿美元，增长13.6%。稳定对美出口，提振美越贸易是非常关键的。在全球经济放缓尤其是本国经济增长出现波折的情况下越南意识到美国市场的重要性。

其次是拜登政府上台以来中美结构性矛盾持续加剧，美国对华科技战全面实施，脱钩持续进行。在美国主导的供应链重组中，越南是其中重要的一环。

今年3月，一个由52家美国企业组成的大型商务代表团访问越南，其中不乏飞机制造、科技、半导体、金融、医疗、能源等领域的巨头。今年7月美国财长耶伦访问越南时明确表示以建立美越关系并推动供应链多元化，以抵消与中国的紧张关系的影响。此次拜登访问越南，有不少美国科技巨头公司的高层随行，双方重点谈及了半导体领域的合作。白宫在新闻通稿中称，双方的半导体合作伙伴关系将为美国工业、消费者和工人提供可持续的半导体供应链支持。

这相当于在中美脱钩断链的过程中，美国将这部分半导体产业的红利送到了越南的面前。在美国不断重申尊重越南政治制度的情况下，越南很难不对美国抛出的诱饵动心。对越南来说，升级两国关系是疫情三年后面临新形势做出的新选择，是越南审时度势的结果。越南不得不寻找全新的出路来解决问题。如果中美关系交恶的红利唾手可得，越南没有理由放弃。

长期以来，越南对发展同美国的关系非常谨慎，一方面是担心美国的政治敌对，另一方面是担忧来自中国的报复。现如今就不担心来自中国的压力了吗？并不是。今年8月，越共总书记阮富仲表示，越南视发展对华关系为头等优先。这本身就是在向中国表忠心。

越南的政策从对中国一边倒，变为经济上靠向美国、政治外交仍然偏向中国，这种调整对于越南是不同寻常的，但是在中国周边并不鲜见。这也是越南赌中国可以接受美越关系大幅度升级的原因。对越南来说，最大的挑战是如何说服中国相信越南只是经济上利用美国。

拜登到访之前，中共中央对外联络部部长刘建超率中共代表团先行访问了越南，已经代表中国不可能对美越关系连升两级毫不在意。与中国而言，问题的症结并不在越南，而是如何化解美国已经将触角深入周边腹地。