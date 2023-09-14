千倍溢价、万次竞价 中国锂矿拍卖风头正劲

来源：彭博社

作者：Annie Lee

欢迎来到中国锂矿拍卖世界。在这里，企业经过无数次竞价，最终得花上高于起拍价千倍的价码，而承诺掏出数亿美元的买家弃购的事情也时有发生。

中国是最大电动汽车生产国，锂则是电动汽车电池的关键元素。但中国仅占全球已确认锂储备的一小部分，这意味着逾一半的锂需求要依靠进口来满足。

最新的锂矿开采牌照将于下月在云南省开拍。地方当局宣布挂牌出让昆明市和玉溪市两处锂矿的五年探矿权，这凸显了北京加快国内开采的决心。

在8月份的白热化竞争推高了四川省两个锂矿的价格之后，这些拍卖将受到密切关注。内蒙古大中矿业的一个子公司以42亿元人民币的价格拍得四川省马尔康市锂矿勘探权，达到起价的1300多倍。此次拍卖的最终竞价次数超过了11000次。位于金川县的另一座矿也拍出了10亿元人民币的天价，达到起价的近1800倍，买家是四川能投的子公司。

苏富比可能对这些拍卖过程不以为然。大和资本市场分析师Dennis Ip和Leo Ho在电邮中说，四川的拍卖“热火朝天，经历了无数次竞价”。他们说，但这一定程度上是因为起拍价很低，每次加价幅度又只有10万元。

此外，一些公司参与竞标，是为了确保未来有资格参加其他拍卖。

但经历了两年上涨、于去年11月创下597500元人民币/吨的纪录新高后，碳酸锂价格已跌至189500元，尽管这仍然是2020年触及的历史低点的几倍。

价格暴跌可能是2月一次拍卖失败的原因，当时新疆志特新材料有限公司的子公司以60亿元人民币拍得新疆一座锂矿的勘探权，但后来未能付款。

大和的分析师表示，可能价格跌得太狠，导致该项目不划算了。

去年5月，拥有四川一座锂矿的雅江县斯诺威矿业的控股股权初次拍卖失败，因中标者未支付20亿元人民币的叫价。不过这五天的拍卖，确实吸引了近100万在线观众。

云南最新的锂矿招标将要求投标人在报价达到一定水平时缴纳保证金，以免拍卖失败的一幕重演。