亲美也要亲中 侯友宜访美挑战大

来源：《中国时报》社论

舞台已经搭起，剧本也写好，更重要的是民调明显回升；在有利条件与环境之下，国民党总统参选人侯友宜启程访美。若目标订为高标准的“完美出击”，侯友宜除需拉抬个人声势外，更要针对深化美台双边关系，提升共同利益；及在确保台湾安全前提下，于美国和中国大陆动态关系中寻求平衡的两岸关系，提出明确的主张与做法，这绝对是高难度使命与挑战。

美国的认同或背书在台湾总统大选中总是一股隐形力量，但侯友宜这次访美不是“赴京口试”，也不是跟民进党“比赛亲美”。侯友宜访美最重要的任务是向美国官员、国会议员、智库及意见领袖传达明确讯息：国民党没有所谓的“疑美论”及“亲中”的问题，而是有实力、能力、经验、政治基础处理美台及两岸两个双边关系。

侯友宜此行赴美，访问纽约、华府、旧金山等主要城市。根据现有行程，他将前往美国在台协会（AIT）总部，拜会主席罗森柏格，会晤美国国会议员，在纽约与华府的智库发表演说，接受美国主流媒体访问，并在四大城市分别举行侨宴与造势大会。相较于赖清德囿于副总统身份只能“过境”美国，不能进入华府与大华府地区，不能会晤政府官员、国会议员及智库，侯友宜显然享有更宽广的挥洒空间，可创造更大的能见度与声量。

拜登政府的外交政策强调实力基础，参选人的实力不可避免影响美方各界的态度与热度。侯友宜选情已走出谷底，最新民调显示他已暂时超越民众党的柯文哲，虽然仍落后赖清德，若在野势力能有效整合，不排除后来居上的可能，也使得这次访问意义更为重大，美国战场很可能是选情的拐点，对侯友宜而言，将是一场非常严肃的挑战。

为使访美效应极大化，侯友宜对最敏感、复杂的外交、两岸、国防、安全等重大问题必须提出清晰、明确的论述，没有回避的空间。他对相关议题已陆续提出主张，如“Democracy、Defense、Defrost”的3D总体理念，也就是深化民主，强化国防与降低敌意。只是原则性抽象说法无法满足美方期待，他必须强有力的区隔出与民进党迥然不同的理念与路线，说明台湾的诉求目标，同时赢得美方的认同与尊重。

民进党在极端“反中”意识形态之下，甘为美国极端抗中势力的代理人，丧失国防与外交政策应有的自主性，造成台海兵凶战危现状。侯友宜除了要感谢美国对台湾安全的支持与承诺，破除民进党的台独主张外，更要坚定表达台湾不愿沦为强权对抗的筹码，陷入“今日乌克兰，明日台湾”困局，这需要高度的政治智慧与勇气。

侯友宜提出恢复四个月兵役，立即引发拜登政府关切；一句台湾“不是强国的棋子”立刻被绿营扣上“疑美论”帽子，若侯友宜能利用沟通对话消除美国疑虑，同时提出能被美方接受的独立自主国防政策将是访问的一个亮点。

同样地，在深化美台关系上，民进党政府大力宣扬“21世纪美台贸易倡议”首批协定是近年来最大的成就与突破，但台湾最迫切需要的“自由贸易协定”及“避免双重课税协定”仍是遥遥无期，侯友宜有责任严肃向美方表达台湾的需求。

美台关系发展连动两岸关系，大陆方面毫无疑问也密切关注侯友宜的美国之行，侯友宜有关两岸政策的发言，某种程度是同时向美中两方传达讯息，除对“九二共识”等给予更清晰的论述，他更应同时表达两岸需要交流对话，单从加强军备等纯军事手段处理两岸议题，只会升高军事冲突的风险。

前总统马英九、美国大师级学者哈佛大学教授奈伊与艾利森、芝加哥大学教授米尔斯海默等最近在2023地缘政治高峰论坛分别表达了对话、避战、和平才是两岸主旋律，某种程度铺陈了台湾未来走向，足为侯友宜在美国发言的参考与指引。

侯友宜此行任重道远并深具挑战，他必须具体阐述对美关系及两岸关系的理念，提出实际路线图，展现国家领导人格局，同时赢得美国与大陆的信任与尊敬，让选民看到他是下架民进党、引领台湾走出困境的最佳人选。