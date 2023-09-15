朝鲜最优先重视朝俄关系？金正恩的要价艺术

来源：香港01

作者：郑真

9月13日，在俄罗斯东方航天发射场，时隔四年五个月之后，俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩的第二次会晤上演。普京陪同金正恩参访了东方航天发射场，俄朝双方举行了包括元首、外长、防相等诸多大员的大范围会谈，金正恩普京进行了一对一的会谈。

据报道，在东方航天发射场会晤普京后，金正恩乘专列前往下一站访俄目的地，接下来他还将访问阿穆尔河畔共青城的苏霍伊飞机制造企业以及符拉迪沃斯托克（海参崴）的俄太平洋舰队基地。

朝媒称，双方“诚恳坦率地讨论了多项重大问题和当前合作事项”，并“满意地达成协议和共识”。不过朝俄双方均未对外公布会谈细节，会谈后也未签署共同文件或声明。

唯一可以确定的是在东方发射场迎接金正恩时，普京回答了记者的这样一个提问——“俄罗斯是否会帮助朝鲜制造卫星”。普京回答说，“我们就是出于这个原因才来到东方航天发射场的”；他同时表示，金正恩对火箭技术表现出“很大兴趣”，还寻求在航天领域取得发展。

对于各方非常关注的俄朝军事合作，俄总统新闻发言人佩斯科夫表示，双方达成的一切共识均将得到实施。双方未讨论朝军部署俄乌战场问题。

金正恩访问俄罗斯只是为了卫星？从航天发射场到飞机制造企业再到太平洋舰队基地，金正恩此行只是为了对俄罗斯军工行业考察？显然不是。尽管俄罗斯否认武器交易，但是金正恩此访的意义是众所周知的。

在俄乌冲突的关键事件节点，俄朝之间的合作不可能只是公布的金正恩参访俄罗斯军工业。金正恩参访俄方军工业说明，金正恩此访是考察并提出朝方的合作条件。

金正恩邀请普京访问朝鲜，普京答应了邀请。据佩斯科夫随后表示，具体事宜将由双方外长“尽快讨论”，预计双方外长最早于下月初在朝鲜会晤。普京访问朝鲜的行程这么快提上筹备日程，可见俄朝之间的军事合作并非已经一锤定音。

普京在本国深陷战争泥潭的时候亲自接待到访的金正恩，不是为了施舍，也不只是为了友谊，才提供给朝鲜军事技术方面的帮助。先进的军事技术是俄罗斯至今还算能够拿得出手的筹码。俄罗斯是拿出了诚意的。普京用这些筹码要撬动的显然是核心利益。武器支援是一方面，如果朝鲜能在半岛一线发力，俄罗斯在俄乌战场的压力就会相应减轻。

完全支持莫斯科“对抗霸权势力”的“神圣战斗”，“我们将永远支持普京总统和俄罗斯领导层的决定，我们将共同反对帝国主义”，“最优先重视朝俄关系且始终坚持发展根基深远的友谊传统”是朝鲜的一贯立场。这些相当肉麻的话都是金正恩对普京说的。

且不说中国对金正恩将“最优先”用在俄朝关系会有何感想，至少金正恩在口头赢得俄罗斯信任方面下足了功夫。接下来俄朝之间的互动，不是会否合作的问题，而是如何合作以及讨价还价的问题。金正恩先用亲自访问稳住了俄罗斯，又用邀请普京访朝为谈判争取了时间。