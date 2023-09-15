参与一带一路建设 香港须跳出舒适圈

来源：香港《明报》

《明报》社评

今年是“一带一路”倡议10周年，香港如何参与其中并发挥作用，多年来谈得多、做得少，当中有历史因素，也有心态问题。香港在世界经济体系中的角色，长期依附于西方，但一带一路不是一个以西方为主体的体系，更多面向发展中国家，追求共同富裕，而不是为西方经济服务。对香港而言，这是一条需要重新适应和自己找机遇的路，也是一条既不熟悉也不即食的路，然而世界格局正处于变动时期，地缘政治风险无处不在，香港需要重拾企业家冒险精神，敢闯敢拼。香港特区政府昨天（9月14日）举办一带一路高峰论坛，悬空大半年的一带一路专员职位，最近也尘埃落定。香港必须加快脚步，确立自身在一带一路的地位与作用。

一带一路不搞排他 西方“反制”捉错用神

一带一路倡议下，中国跟150多国及30多个国际组织，签署逾200份合作文件。北京下月将举办第三届一带一路国际合作高峰论坛，一边纪念倡议10周年，一边共商高质量建设合作。在香港，由特区政府举办的一带一路高峰论坛，则于昨天举行，逾6000人参加，包括来自70多个国家地区的官方代表团，签署合作备忘录的数目也是历来之最，行政长官李家超致辞称，这些创纪录的数字，说明香港已回到世界舞台。

一带一路提出十载，很多人仍不清楚它是什么。在西方，依然有人以为它就是中国输出剩余产能的大型基建发展项目，于是经常将焦点放在个别项目延误，又或债务负担一类消息。最近欧美与印度沙特等签订谅解备忘录，提出建设一条连接印度、中东和欧洲的航运及铁路运输走廊，有西方智库认为这条“现代香料之路”可以“反制”一带一路，云云，其实正正反映了西方的误解误读。

一带一路从来不止是搞基建。西方主导世界200年，全球经济体系由产业链分工到生产-消费关系，长期以西方为中心，利益分配也是大幅向其倾斜。近半个世纪以来，发展中国家为西方提供原材料和廉价消费品，西方阵营则控制尖端生产技术和科技，纵使偶有非西方经济体得以跻身发达世界行列，但前提往往是政治上从属于西方阵营；部分落后地区，更是变相长期遗弃于这个体系之外。中国崛起打破了这格局，而一带一路就是对现有世界经济体系一个新构建，齐齐将饼做大，人人分得更多。

不联不通、通而不联（思想文化相近但受制地理阻隔）、联而不通（虽有往来但存在文化或意识形态等心理隔阂），均是妨碍世界合作的因素。一带一路核心是互联互通，相互促进发展，其实就是中国版的全球化，将更多有发展潜力的地区和市场，纳入国际经济体系之内，基建投资不过是其中一环，旨在克服“通而不联”，以基建先行创造需求，带动发展。诚然，随着中国致力升级转型，力争成为发达工业国，一带一路将有助中国成为全球经济体系另一核心，但推动世界发展，多引擎一定比单引擎好。西方谈“反制”一带一路，这是对立概念，但一带一路倡合作不排他，所谓“反制”本身就是捉错用神。倘若“香料之路”仅聚焦运输物流基建上的联通，那不过是加深相关国家对西方的经济依附关系；若“香料之路”真的可以将饼做大，带动沿路区域发展，一带一路合作同样可以从中受惠。

新世局风险此消彼长 “民心相通”需调整心态

过去10年，香港在一带一路中的角色作用并不明显。论区域合作，除了与东南亚有较紧密经贸关系，香港跟中东等一带一路伙伴，交往很有限，直至最近一年半载，始见特区当局有大动作；论融资，当局推动伊斯兰债券浅尝即止，远远落后于星马；论发挥法律制度优势，国际调解院仍在初步筹备阶段，成为国际仲裁中心任重道远。昨天一带一路高峰论坛，特首提到香港有背靠国家、联通世界的优势，未来将加强与一带一路伙伴在不同领域合作，财政司长则谈及香港的强项，包括基建、金融及风险管理等。香港有条件在一带一路上发挥更大作用，关键是要改变思维心态，认清世局，跳出过往的舒适圈。

香港跟西方做生意有很长的历史，人脉网络也多，相比之下，一带一路地区是新市场，文化背景又不熟悉，风险因素导致一些港人想试不敢试，宁可留在舒适圈，有些人甚至是看不起这些市场。然而这几年世界格局变化巨大，美英政客对华敌意满满，香港也成打压对象。大国角力与地缘政治，是以往香港与西方做生意打交道时不曾面对的风险，反观开拓一带一路市场有国家支持，风险因素此消彼长，可以成为推动香港加快参与一带一路的助燃剂。

上世纪香港经济腾飞，敢闯敢拼的企业家精神，发挥重要作用，现在投入一带一路建设，同样需要这份精神。香港开拓一带一路机遇，与继续跟西方打交道，可以并行不悖，但港人必须尽快加深对一带一路国家的认识。国务院副总理丁薛祥昨天在一带一路高峰论坛发表视像演讲，谈及对港“四点希望”，除了深化区域合作、完善金融服务、聚焦专业服务，还有深化人文教育，促进民心相通。西方世界以己为尊，对伊斯兰世界等有很多偏见和误解，香港要发挥促进民心相通的作用，需要摆脱过去的纯西方视角，以更广阔的视野，了解不同地区和文明。