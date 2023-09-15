南斯拉夫是越南的一面镜子

来源：《中国时报》

作者：沈迺训

近期美国总统拜登出访越南，美、越两国签署历史性的“全面战略伙伴”协议，使美国成为与中、俄等四国并列的越南最高层级外交关系国。拜登借机表达并非在与中国冷战，更意有所指地表示因为中国经济困难之故，侵台可能性降低。显然，美国是看上越南在地缘战略上围堵中国的重大价值，因此拜登此行带上多家美国科技巨擘高层随访，欲假经济惠越的手段促使越南加速倾美。

如此地缘政治布局实乃美国过去所惯行。举一显例，过往冷战时期，美国为了在东欧有效围堵苏联西扩，美国选择背弃民主意识形态的价值选择，完全以现实主义作风行事，竟与共产主义国家南斯拉夫合作“联南制俄”，以此削弱苏联在东欧的地缘控制力。

当时南斯拉夫由铁托进行统治，苏、南两国虽同是共产主义国家，然而铁托极度抵制苏联欲干预南斯拉夫内政的野心，最终与斯大林决裂。但由于南斯拉夫的意识型态与地缘位置的独特性使然，使其在冷战时期成为赢家。南斯拉夫受益于苏联寻求对外贸易的生存需求；而南国本身虽是共产国家，却选择与冷战两边阵营均保持关系的对外策略。因此南斯拉夫成为西方国家产品输入苏联、苏联出口大宗物资到全球市场的窗口国家，幸运的搭乘地缘政治的财富列车，南斯拉夫成为当时东欧少见在经济生活方面稍可与西方国家对比的国家。

好日子也有到头时，随着苏联解体冷战结束，南斯拉夫的地缘政治红利告终，失去窗口国的南国经济开始下滑，随之而来的是压抑已久的国内民族冲突严重爆发，最终国家解体分裂成六个国家。

越南在美中冷战形势所扮演的角色与南斯拉夫何其类似。越南同样奉行跳棋式外交寻求权力平衡；越南同样想借双边冷战寻求经济红利；越南与中、美意识形态的关系复制了南国与美、苏；越南同样与邻国中国曾有历史摩擦；越南也有内部的地区矛盾问题。但稍有不同的是，南斯拉夫的冷战没有成为美国军事、经济围堵的棋子；美国已无法复制冷战马歇尔计划的慷慨政策，提供大量持久的地缘政治红利给越南；中国与苏联不同，对邻国没有强烈的领土野心。

“上帝太远，中国太近”是越南要认清的环境现实。尽管拜登此次带了一批巨擘高层作势将大举投资越南，但回顾美国过去在其他国家的“进出史”，说明了美国在国家利益上始终是采取逐利避害的游牧民族心态、蝗虫过境作风“有利则进、无利则退”，美国惠越政策的可持续性存疑。而美国的资本在全面围堵中国的政策需要下，越南实际可以分杯羹的红利又有多少？

“以古为镜，可以知兴替”，南斯拉夫的兴亡史堪作为越南在美中对抗的长期形势下，寻求国家生存与经济发展的一面明镜，同时也是预视台湾当前倾美远中政策前途的达摩克利斯之剑、阿喀琉斯之踵。