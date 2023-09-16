从“开心香港”到“香港夜缤纷”

来源：香港01

今年4月，香港政府公布“开心香港”活动，财政司司长陈茂波表示“希望大家齐心合力，在香港多消费，一来大家更开心，二来亦帮助巩固经济复苏的力度”。

结果，市民的消费不是花在深圳，就是在日本。香港零售业销售额连跌三个月，食肆收益还未重返2019年的水平。

于是现在，政府又再推出“香港夜缤纷”，陈茂波表示希望“大家一起出来消遣及放松心情，这都令到我们晚市的气氛旺一些”。

“开心香港”举办了大型美食市集，“全港戏院日”提供优惠票价，全港多区举办以本地渔农美食为主题的嘉年华，旅发局在湾仔海滨长廊一带办夏日海陆嘉年华，海洋公园、迪士尼乐园、西九文化区等响应举办不同活动。

“香港夜缤纷”包括了商场活动及延长营业时间，优惠价乘搭开蓬巴士夜游特别路线，旅发局介绍本地餐厅及酒吧，在观塘、西环、湾仔三个海滨场地举行周末晚上活动，科学馆、艺术馆、太空馆及大馆等推出晚间活动，复办美酒佳肴巡礼、国庆烟花汇演等。

内容不尽相同，但性质类近。市民即使不懂经济学也会疑惑：如果“开心香港”奏效，为什么还要“香港夜缤纷”？如果“开心香港”不奏效，为什么“香港夜缤纷”可以成功？

“香港夜不Fun”的原因是什么？

司长提到，“香港夜缤纷”的构思背景是市民的生活习惯因为三年疫情而改变，晚上比较少外出，商舖、食肆或商场都提早了关门，“市民的选择好像减少了”。我们不知道这个推论在多大程度上成立，这需要消费习惯调查、经济学研究分析。但如果香港人真的习惯了夜晚不外出消费，商户提早关门就应该是自然结果，延长营业、增加晚上活动能否倒过来改变成因，这里有一定疑问。

再者，如果成因涉及了其他经济因素，需要的解决方案亦会不同。例如这半年来的股市、楼市持续低迷，有人认为在财富效应的影响下，市民自然倾向减少开支。又例如利率持续上升，银行的定期存款具吸引力，最新的7月份港元定存总额已达到3.97万亿（港元，下同），是历来最大规模，这可能亦会影响了市民的消费意欲。

在消费能力方面，两人（从事经济活动）家庭住户的每月入息中位数最新为31100元，三人家庭为37600元，分别比起2019年同期只是增加了3.7%和5.9%，扣除通胀后等如没有什么增长。

但另一方面，不少北上深圳或外游日本的香港人似乎颇愿意在当地消费，这是否意味他们认为外地的商品和服务更多价廉物美？当中除了汇率因素之外，香港的商品、饮食价格又是否过高？许多小店选择冒险在骆驼漆之类的工业大厦开食肆，不是没有原因。私人零售业租金指数已经升至一年半高位，其中九龙和新界区的每平方米租金更加达到2019年的水平。除了延长营业、增加晚上活动之外，相信还有更多因素影响着香港零售、餐饮业的吸引力。

这次“香港夜缤纷”在陈茂波领导下，香港财政司副司长黄伟纶、文化体育及旅游局局长杨润雄、发展局局长甯汉豪和房屋局局长何永贤各有参与。但金融和经济因素关乎财经事务及库务局的工作，市民的就业收入是劳工及福利局和商务及经济发展局的范畴，营商环境、牌照制度等不只是商务及经济发展局的工作，跟发展局、环境及生态局等又有一定关係。李家超政府若不全面规划，针对短期及结构成因下药，只怕在“香港夜缤纷”之后，又要再搞多三、四、五个活动。