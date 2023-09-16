台湾在野合作堆叠，要有可操作与信任的基础

来源：台湾联合报社论

国民党主席朱立伦提出“在野合作堆叠说”，主张从理念结合堆叠开始，到立法院，再到总统选举；他喊出宪政改革，要从变相总统制，走向双首长制，最后走向责任内阁制。民众党主席柯文哲也表示，台湾选举变成“民选皇帝”制，赢者全拿，毫无制衡，像总统应到立院国情报告等议题，政党领袖都应坐下来谈。朱、柯两人说法隔空呼应，预设了对未来政党合作和国会体制的想像；这未必做不到，但实务难度极高，重点在双方合作要有可操作与信任的基础。

朱柯的说法，反映了社会对当前总统独大的“民主独裁”现状不满。民众党没有推上区域立委的实力，只能期待成为“三党不过半”下的关键少数。尤其在“在野大联盟”的期待下，如何发挥少数党参政的最大利得，柯文哲因此一再提“联合政府”。毕竟民众党壮大的最短路径，就是争取参与执政的可能。

台湾宪政史上从未出现“联合政府”。陈水扁刚上台时任用唐飞，想创造“蓝绿共治”空间，终因民进党无意与他党分享权力，难改朝小野大僵局。马英九执政时，因党内纷争，国会势力抬头，使马政府施政屡受掣肘，结果以“马王政争”收场。蔡英文把总统权力用尽，立法院成了橡皮图章，关键就在民进党一党独大。这样的政局不改变，“民主独裁”的问题即不可能改变。

换言之，除了总统大选，立院选举结果也会左右未来四年的施政走向。在野联盟不仅要力阻赖清德“躺着选”的态势，还必须在立委选举架构起“在野大联盟”的立院优势，才能让“在野合作”下的总统选举结果有稳定政局的机会。因此，在野党谈合作，必须先就未来政府的运作取得共识；若不能承诺“总统不全拿”，在野联盟就没有合作的可能与基础。

朱立伦先拿宪政改革为前提，释放出即使国民党总统选举胜出，也不排除在双首长制思维下，让阁揆成为最高行政首长，这正是主要原因。对民众党而言，这当然具有吸引力，这也是柯文哲抛出“联合政府”说的根本用意。问题是，如果双方不能有一定默契，乃至白纸黑字的盟约，蓝白合的工程难度很高。

当年国亲连宋配，先透过联盟会议形成共识，并白纸黑字承诺“合组专业、有效率的联合执政团队。重要政策及人事等，由联盟主席连战及宋楚瑜本相互尊重原则，共同协商决定”。在马英九选总统前，马宋也曾签下“国亲联盟”七点共识，除共推立委外，还预约了“国亲并”。后来却因诸多恩怨，国亲并未成，亲民党式微。以国亲两党“系出同源”，合作都如此折腾，何况是成员、理念差距甚大的国民党与民众党；要建立互信合作，这盟约也会是高难度的政治技术。

蓝白合不仅是总统选举的现实需要，力阻绿营立院过半，也是立委选举的重要目标。民众党在区域立委提名者有限，只能寄望不分区能有斩获；国民党为促成合作，许多选区都预留合作空间，但多半“只做不说”。然而两党合作要有可以操作与信任的基础，才能保证在“下架民进党”后，能够稳定政局推动施政。这点，就是柯文哲一再说的“执行力”问题。

朱立伦和柯文哲的喊话，都是在向对方抛善意，也预设了合作的空间。但两党合作，也要留有郭台铭共谋大计的安排，这是朱立伦“在野大联盟”必须克服的难关。时间紧迫，蓝白两党除了要在政策上合作迫使民进党跟进外，还要在政党合作上有具体作为，才能翻转政局。