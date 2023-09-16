来源：台湾中时新闻网

作者：吕昭隆

台湾新版国防报告书，用图表方式列出美军在西太平洋18处军事基地的部署图，摆明了就是要堵住中国大陆走出第一岛链；问题是，能不能堵得住？美军真想全面围堵，大陆又非要硬闯，第一岛链唯一没有美军基地的台湾，就真的麻烦了。

国防报告书所列美军在西太平洋军事基地的部署，其中，菲律宾有四个空军基地，一个陆军基地，加上四个尚未兴建基地，合计有9个基地，占了一半；另一半在日韩两国，其中，韩国有一个空军基地，日本则有六个空军基地，两个海军基地。

美军在菲律宾新增的四个军事基地，其中一个基地位于邻近南中国海的巴拉巴克岛，另一个位在卡加延省的海军基地，距离台湾仅约400公里；另外，美军售台的岸置鱼叉飞弹要盖新营区，其中有两个盖在屏东，用意明显，就是针对想通过巴士海峡的陆舰。

大陆机舰要进入太平洋只有一北一南通道，北是宫古海峡，南是巴土海峡；北有美日守着，两国有军事同盟关系，“日本有事，美国也有事”；南边巴士海峡比较好过，所以美军才兴建四个基地，其中三个都冲着巴士海峡而来，当然还有南中国海。

台湾不仅要在屏东盖两个岸置鱼叉飞弹基地，将来建造的八艘潜舰，也以部署在东南海域为主，协助美军堵住陆舰穿出第一岛链，也就是国防报告书论及纵深防卫时，提到将“结合美印太战略部署，向外拓展防卫空间”。

大陆海空已有穿出第一岛链的远海长训，但航母战力还未形成，想在太平洋与美军争霸，战力还有很大一段差距。所以，大陆只能在自家前院练兵，南中国海、东海与台湾海峡。

大陆海空军在南中国海经营很久，近年开始在台海练兵，最早只在海峡中线以西，除了派战机警巡，还派两艘军舰来回巡弋，后开始加派舰只，现已固定四艘。

去年8月前美国众议院议长佩洛西访台，给北京好借口，机舰一举突破海峡中线，自此海峡中线没了，大陆在台海练兵已视为理所当然。佩洛西访台犹如一夜烟火，灿烂一时却后患无穷。这笔外交交易，把两岸军事拉到随时可能擦枪走火的情境，真是“赔了夫人又折兵”。

以往大陆军机在西南空域飞，虽说侵扰台湾防空识别区，但其实对台湾压力并不是很大；但台海就不一样了，台方机舰都得因应，今年台军编71亿元新台币的油料钱已创历史新高，但7月底就用光，可见海空军应处的压力。

美军在第一岛链对大陆建构围堵态势，大陆无路可出，最后逼急了，就是把台湾当成突破口，那将是两岸最不幸的发展。

（作者为台湾资深媒体人）