中融信托距获得由北京牵头的援助更近一步

来源：彭博社

作者：Jacob Gu

中国一家陷入困境的影子银行与两家大型金融机构签署了合作协议，距离获得由政府牵头的潜在援助更近一步。

大约一个月前，中融国际信托有限公司的数款投资产品兑付逾期，令市场出现扰动。如今，根据该公司周五晚间发布的公告，其已与中信信托（中信集团子公司）以及建信信托（由中国建设银行投资控股）签订协议。

中融信托表示，该协议提供所谓的委托管理服务，旨在“提升公司经营管理效能”。该声明并未具体提及财务条款或其他类型的援助。

据彭博新闻上个月报道，中国政府已明确安排中信信托和建信信托审查中融的账目，稳定该公司的经营。

中融信托在周五的声明中公开承认其存在问题，称“受内外部多重因素影响”，该公司部分信托产品无法按期兑付。

中融信托及中植企业集团旗下面向高净值个人及企业的产品逾期兑付，引发金融市场动荡。这场危机甚至在北京引发了罕见的抗议活动。

知情人士早些时候表示，在问题公之于众之前，国家金融监督管理总局已于7月成立了一个工作组，负责审查中融的风险。其中一位知情人士称，中融所筹资金近一半流向其母公司或附属子公司。

对于房地产开发商和地方政府融资平台等无法获得常规银行贷款的借款人而言，中国信托业是一个关键的替代性资金来源。信托公司从客户处汇集资金，并将其投资于各种工具和项目。

据高盛集团估计，这一行业受低迷的中国房地产市场影响严重，可能面临折合约380亿美元的损失。

周五的公告表示，中融信托相关的债权债务关系、信托法律关系不因此而发生改变，该公司将继续按照有关法律和信托合同约定，对信托产品投资者承担受托人责任。

最近的数据显示，中信信托管理的资产规模为1.5万亿元人民币，建信信托管理的资产规模约为1.4万亿元人民币。

该公告称该协议将于9月15日生效，有效期为一年，不过双方协商一致可提前结束或延期。