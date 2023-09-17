中日互留余地 两岸需借镜

来源：中时电子报

旺报社评

中日关系因福岛核处理水排海问题再度陷入谷底，友中的日本执政联盟公明党代表（党魁）山口那津男取消8月底访中行程、日本首相岸田与大陆总理李强在“亚细安加三”首脑会议上言词交锋。依据《日经亚洲》的报道，岸田与李强会中“互呛”，岸田批评北京禁止日本水产品进口，指责中国“特立独行”，他坚称福岛“核处理水”“从科学的观点来看没有问题”，李强指日本排放的是“核污染水”，影响全球海洋生态环境。岸田与李强并未安排一对一会谈，不过，两人会前还是站着简短交谈了一会儿。

友好合作大方向不变

日本内阁官房长官松野博一正面评价岸田与李强的交谈，表示两国围绕福岛核处理水排放问题不断进行对话极为重要，对构建富有建设性且稳定的双边关系深具意义。经过“亚细安加三”会谈的针锋相对，随后的G20峰会上，两国均未再提核灾废水排海争议。

福岛核电厂8月24日启动核灾废水排海，大陆网络与街头旋即出现自主性反日言行，但官方无意扩大民间反日情绪，节制网络社群对核处理水排海的议论。

9月3日大陆“中国人民抗日战争胜利纪念日”，日本驻中国大使馆附近未见抗议示威活动。迹象显示北京无意让核灾废水问题，触动中国人敏感的“反日”神经，使处于低潮的中日关系更形困难。

在美、中竞争方兴未艾之际，操作“反日牌”不利中国周边外交。大陆驻日本大使吴江浩表示，当前两国关系面临“复杂困难局面”，但中日关系的“重要性没有变”，《中日和平友好条约》确定的“和平友好合作大方向不能变”。大陆官方主办的“2023中国节”9日在东京开幕，北京不愿核污水激起双方的民族主义，阻断恢复不久的双边观光旅游。吴江浩有意向日本传递核污水排海争端降温的讯号，“欢迎更多日本民众到中国实地领略中国的发展变化”，以观光交流助势中日关系改善。

岸田在结束G20峰会行程的返国记者会表示，“将在重视对话的同时，通过双方的共同努力，构建具有建设性的稳定关系”。中、日将持续开展多层级紧密沟通，包括政府高层在内。岸田指出，“第一次与李强总理会面，认真传递了我的想法，这很重要”，日本正面评价双方的非正式谈话，无意看淡中日关系。

看重双边关系是共识

因核污水争端推迟访中的山口那津男有意重新安排行程，对此中日皆正面看待。日本内阁官房长官松野博一表态支持，乐意再次协调；大陆外交部发言人汪文斌肯定公明党长期坚持中日友好，愿与公明党开展交流对话，共同为中日关系改善发展做出积极努力。

向美国倾斜的韩国，与中国的对话维持不辍，尹锡悦总统利用“亚细安加三”及G20场合两度与李强会谈，积极修补中韩关系，强调朝鲜核武危机持续升高，韩日美须强化合作，此非针对中国，希望“中日韩峰会”如期召开。中韩首脑密集会晤，与中国话不投机的岸田看在眼里格外心急。岸田多次表达访中意愿，委由山口那津男先行，向习近平递交亲笔信，酝酿“习岸会”的气氛。

岸田亦请托在大陆有特别人脉的自民党大老二阶俊博伺机访问中国，协助恢复中日关系。岸田直言，“日中关系陷入困境，但不想停止对话”。中日关系因各种难题陷入停滞，但却是斩不断的关系，岸田摸索打开局面的外交路径，以免在对中关系上落于对话势头高涨的美国之后，尽快恢复因冠病疫情中断的“首脑外交”。

中日关系难题横亘，大陆对日本软硬兼施，8月开放赴日团客旅游，两国航班与旅客稳定成长，却对核处理水排海问题强烈反应，全面限制日本水产品进口。但对中日关系不必悲观，因为两国深知双边关系的重要性，能互留余地、寻求对话，且经贸往来依旧热络，可以拉住两造不走上冲突。两岸关系是否也应跟上对话的脚步？