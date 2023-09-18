台学者：决战本岛是错误战略

来源：中时新闻网

作者：张延廷

新版的“国防报告书”指出目前台军方战略指导仍为“防卫固守，重层吓阻”，强调以不对称作战的思维，重层吓阻逐次消耗敌军战力，并于敌犯台征候明确时，对敌作战集结地区与关键节点实施先制打击，以减损其攻台战力，前半段的内容重点大致跟以往大同小异。

但由近年国际情势评估及中国大陆经常性在台海周边海、空域实施常态战备警巡观之，敌情威胁已越发严峻，而且随科技快速发展，作战场景及武器运用变化多端，都对台湾的防卫纵深及战略预警时间产生很大压缩，在未来“非对称、非线性、非接触”的战场模式下，极不利台澎防卫作战的用兵主动权。因此台湾必须加重源头摧毁、远程制压、源头打击的战力，先重创当面敌集结武力；其次再利用平均宽度约200公里的海峡发挥台军方总集战力歼敌有生战力，最后在岸际滩头全歼最后残余敌军，必须尽量避免在本岛决战才是要务。

但国防报告书内容却提到，为弥补国土防卫纵深不足，台军方在既有滨海与滩岸防卫战力基础上，积极整建筹获“机动、小型、人携式及智慧（AI）”武器装备及无人机及其防御系统，并搭配滩岸阻绝、善用守备区建物及重要目标防卫等作战手段，形成重层纵深反击能力，增加防卫密度，迫使敌犯台失败。

这种将战场设定在台湾本岛的思维则属战略错误，尤其在敌成功登陆之时，表示台湾海优、空优已完全丧失，此时剩余部队指挥已相当困难，火力分配与发扬将被大量压缩而受限，又因台湾四周环海大量难民无法撤出，部队回旋空间相当有限，城镇战、巷战、近战、纵深作战、山地作战还有多大战术价值，都必须深深思量。

再者，目前规划义务役推动“大学3+1”方案，笔者认为“弊大于利”，不但可能因兵役而牺牲教育，亦可能因课业紧凑而压缩学习效果，并使大学教育最重要的人格成长打折。而且在技职体系的科技大学第四学年大部分是实习课程，寒、暑假是弹性调控的搭配时段使技职教育更完整，若压缩成三年大学教育，对学生的职业发展必然产生负面影响。

笔者经验在空军官校四年当中，必须在三年完成全部大学课程，因此没有任何寒暑假，四年级便开始学飞，上半年飞螺旋桨教练机、下半年飞喷射机，时间非常紧凑压力大淘汰率又高，不是每一个人都能承担下来，现在空官改为四年上完大学课程再开始学飞，这才是一个完整而正常的学制。若因兵役制度而走回头路牺牲目前大学教育的完整性，是一个必须思考的问题。

最后，兵源严重不足亦是必须严肃面对的问题，目前台军方兵力“编现比”大量下滑，编制21.5万人，实际员额却只有16万余人，缺额非常巨大，军官、士官有12万余人，但基层士兵却仅有4万余人，形成“有官无兵”的怪象，战力空隙非常严重，要如何发挥护台战力已成最大隐忧，而且主战部队人力实际到位只有编制的七成，想要形成基本的战力都成问题。总之，比“国防报告书”更重要的事是积极做好军队招生、招募的工作，否则一切都是空谈而已。