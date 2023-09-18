“普金会”的虚与实：东北亚地缘政治解读

来源：香港《明报》

作者：王家豪

“普金会”上周三在俄罗斯阿穆尔州的东方太空发射场举行，俄国总统普京与到访的朝鲜领袖金正恩举行双边峰会、参观火箭建设工地和共晋晚餐。金正恩此行是他自冠病疫情后的首次外访，极具象征意义；首次“普金会”则在金氏跟中、美、韩三国领导人会谈之后，才于2019年4月举行。

在俄乌战争下，莫斯科与平壤的关系愈趋紧密，全因朝鲜是全球少数承认克里米亚是俄国“领土”，及顿涅茨克和卢甘斯克“独立”的国家。

即使俄国在乌克兰的军事行动饱受国际社会批评，但金正恩与普京会晤时便旗帜鲜明地表示，朝鲜会“全力和无条件地支持”莫斯科发动的“神圣战争”。

朝鲜素来透过政治表忠以换取俄国经济援助，但这次“普金会”的特别之处在于莫斯科据报有意向平壤求购武器，使两国的从属关系变得对等。这是否预示俄罗斯大国地位的终结？

资讯战：俄国的公关灾难？

“普金会”的消息，最早在上月30日由美国白宫率先披露，国家安全会议发言人柯比（John Kirby）引述情报表示：“俄罗斯正与朝鲜积极推进高层会谈，以获取更多武器来支持普京入侵乌克兰的行动。”此前，俄国防长绍伊古曾于7月底访问朝鲜，并在金正恩陪同下参观平壤的武器装备展。美方指俄朝两国领导人其后互致信函，对军火交易开展后续讨论。

美国披露情报，旨在引起国际舆论关注和反响，从而进一步破坏俄方国际形象。美方要传递的信息明确：其一，俄国向朝鲜寻求军事支援，正揭示其在乌克兰战事上泥足深陷，而国内军工产业的生产不胜负荷；其二，莫斯科要反过来向“昔日小兄弟”平壤求助，可说是国家耻辱，也更加反映俄罗斯国力被大幅削弱；其三，由于联合国的制裁禁止跟朝鲜从事武器交易，俄方举动很可能违反国际法，成为全球安全体系的破坏者。

克里姆林宫的回应则是，俄国有权选择与任何其他国家交往，不会受第三国干涉。对俄方而言，“普金会”如期举行正展示莫斯科的外交独立性，也反映了美国不能透过施加更严厉的制裁来改变俄方（和朝鲜）的决策。

“普金会”成为全球媒体焦点，也恰巧对俄国带来正面的“副作用”，掩盖了俄罗斯东方经济论坛的冷清场面。这论坛自2015年起每年在远东城市海参崴举办，象征着俄国“向东转”的重大战略转变，曾经邀来中国国家主席习近平、时任日本首相安倍晋三及韩国总统文在寅等东亚国家元首参与。尽管去届论坛在俄乌战争的背景下举行，莫斯科也邀请了蒙古、缅甸和亚美尼亚的总理出席，但本届仅有老挝副主席坐在普京旁边。

“各取所需”的实际效果

苏联与朝鲜在冷战时期的意识形态联系，促成了盟友关系，但冷战后莫斯科对两韩采取“等距外交”，不再愿意向平壤提供大量军事和经济援助，现在双方合作更多是建基于务实的利益。在俄乌战争、冠病疫情的新形势下，俄国与朝鲜互相需要大家。根据美国传媒在会前的预测，俄方会提供粮食和军事技术支援，以换取朝鲜供应武器。

据俄国官媒塔斯社（TASS）报道，普京表示他与金正恩商讨了农业合作，而俄方承诺将向朝鲜提供人道援助；普京也向传媒透露，俄罗斯会协助朝鲜开发人造卫星。这正解释了峰会选址东方太空发射场的原因，以向金正恩展示俄国顶尖的火箭技术。普京也顺带提到，可以协助培训和发送朝鲜太空人上太空。

至于军事合作方面，普京受访时称俄方仍会遵守联合国的制裁，但除此之外俄朝两国仍然有合作前景，却无进一步交代详情。克宫则承认两国元首在敏感的安全议题上交换了意见，但没有透露军火谈判的具体情况。此外，普京也提到两国的运输基建合作，例如未被制裁的哈桑-罗津（Khasan-Rajin）铁路线，可是它始终受到地缘政治风险影响，一直只闻楼梯响。

相对于莫斯科，平壤显然是在俄朝峰会中获得较多实际利益的一方。俄国的人道援助，可纾缓朝鲜疫情后面临的粮食短缺危机；在战略层面上，俄罗斯与朝鲜的卫星科技合作有望为后者带来技术上的突破，尤其是平壤此前已连续两次试射失败。长远而言，俄国卫星技术支援有助改进朝鲜的洲际导弹计划，特别是其导弹的准确性。

另一方面，假若朝鲜真的向俄提供武器弹药，它库存的是传统苏式弹药，而不是高科技和精确武器。此外有分析认为，即使朝鲜拥有大量武器库存，平壤也可能不愿向莫斯科交出太多武器。换言之，朝鲜对俄的潜在武器供应，不大可能在乌克兰战场上带来突破，但无疑可协助莫斯科维持使用“绞肉机战术”——毕竟普京仍坚信西方对乌克兰的军事援助终会耗尽。

对美韩中的地缘政治启示

除了短期的国际舆论和实际利益，“普金会”也向美国、韩国和中国发出地缘政治信号，对后续的国际博弈增添变数。对美国来说，俄国与朝鲜的卫星科技合作，可说是莫斯科对华府支持乌克兰的报复。根据俄方逻辑，假如美国可以干预俄罗斯的“势力范围”，莫斯科同样能给华盛顿带来麻烦。在软实力和硬实力都不如美国的情况下，俄国仍拥有足够实力成为国际政治的搅局者（spoiler），透过联合朝鲜等反美国家来破坏美方的政策和利益，使华府不能为所欲为。尽管俄国官方反对朝鲜核计划，但在俄美冲突加剧的背景下，莫斯科相对地愿意接受平壤拥核的风险，尤其是朝鲜导弹更大可能指向美国本土。

针对韩国来说，俄朝峰会是给韩方的警告，提醒首尔不要向乌克兰提供军事援助。在前总统朴槿惠和文在寅任内，韩国政府分别推出“欧亚倡议”和“新北方政策”来加强对俄关系，旨在通过三边经贸合作，让莫斯科约束平壤行为。相比邻国日本而言，韩国对加入西方对俄制裁的态度迟疑，也没有向乌克兰直接提供武器，即使它是亚洲的主要军火出口国。“普金会”展示了俄罗斯在朝鲜半岛仍拥有影响力，不过这将会继续牵制韩国的乌克兰政策，还是会适得其反、招致报复行为，有待观察。

站在中国角度来看，俄朝峰会可理解为莫斯科与平壤对冲其影响力的举措，两国透过互相解除国际孤立，来减轻它们对北京的过度依赖。作为俄罗斯和朝鲜的战略伙伴及最大贸易国，中国对“普金会”的取态并不明确。中方外交部发言人表示，俄朝峰会为该两国之间的事务，中方不作评论。俄朝军事合作未必符合中国利益，皆因此举可进一步巩固美日韩同盟，甚至触发军事竞赛，跟中方提倡的睦邻外交有所违背。同时，俄朝峰会充斥浓厚的反美色彩，例如金正恩使用“霸权”、“邪恶势力”和“帝国主义”等强烈措辞形容美国，会否迫使中方不敢跟它们走得太近？

总的来说，“普金会”不至于导致中俄、中朝关系破裂，但绝对会考验它们之间的战略互信。而这正是北京与莫斯科和平壤的伙伴关系的上限。