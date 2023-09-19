改朝换代、工党上台会对英国市场最为有利

来源：彭博社

作者：Greg Ritchie、Philip Aldrick、John Stepek

彭博一项新调查发现，英国下次大选后工党上台将对股市和英镑是最好的结果，因为离特拉斯推出灾难性的迷你预算案虽然已过了一年，执政的保守党还是没能赢回全球投资者的信心。

约三分之二的金融专业人士表示，基尔·斯塔默（Keir Starmer）率领的工党或者以该党为主的联盟大获全胜将是“最有利于市场的结果”。对长期以来自视为商界和金融业天然伙伴的托利党而言，这一表态无异于脸上挨了一记响亮的耳光。

尽管首相苏纳克自去年取代特拉斯以来一直努力稳定经济，但在227位Markets Live Pulse调查的参与者中，高达80%表示他们尚未完全恢复对英国资产的信心。受访者报称自己为投资组合经理、交易员和散户。

特拉斯许诺大幅减税后残留的掌权日子里，英国借贷成本螺旋攀升。她留给英国人的政治遗产之一是房贷利率上扬，而现在大多数受访者预测房价会下跌10%-20%甚至更多。投资者还预计，反映借款利率的债券收益率也高过美国国债多年。

野村首席欧洲经济学家George Buckley说：“市场往往认为托利党管理经济能力更佳，但现在的情况是他们把财政管理得一塌糊涂。”

保守党糟糕的民调表现与上次大选的2019年大相径庭，当时鲍里斯·约翰逊完胜工党前领袖、主张国有化和工人参股的极左社会主义者杰里米·科尔宾。投资者对科尔宾的落败感到欢欣鼓舞，英镑和英国股市应声大涨。

从那时起，斯塔默软化了产业政策并向伦敦金融城示好，逐步引导工党回归前领导人、在中间选民支持下赢得三次大选的托尼·布莱尔的亲商路线。

英国脱欧而约翰逊却对商界退出欧洲单一市场要付代价之忧公然不屑一顾，这些都损害了保守党善于管理经济的名声。

曾就职于对冲基金并在高盛集团当过银行家的苏纳克一直在努力重建与商界及欧盟的桥梁，并以克制的预算安抚市场。但特拉斯、脱欧和约翰逊留下的伤痕之深绝非一时半日能够愈合。

去年9月迷你预算案公布后，英镑兑美元跌至历史低点，英国国债收益率则飙升。当前英债收益率相对别国仍然高企。虽然这在很大程度上反映了英国通胀更为顽固，但它给了工党攻击保守党能力的机会。

楼市低迷

苏纳克面临着选举民调中工党高达20个百分点的领先优势，反映经济受到了脱欧贸易壁垒、生活成本危机和利率飙升的多重打击。

有房一族通常站在保守党一边，而在普遍认为将于明年举行的大选中，这一群体将成双方争夺的关键战场。Nationwide的数据显示，英国房价已较一年前下跌了5%左右。

在彭博调查中，超过一半的受访者预计房价从高峰到低谷将下跌10%-20%。这一看法比大多数分析师都要悲观。彭博经济研究的Niraj Shah预测会降低10%；研究咨询公司凯投宏观则看跌10.5%。

强劲的劳动力市场和许多按揭房主稳健的财务状况阻止了房价更剧烈的回调。然而，信贷成本的飙升导致成交大幅下降，数十万业主若为现有低廉的固定利率房贷做再按揭，将被新的月供吓一跳。

工党形象再造

布莱尔1997年取得压倒性的胜利前，在招待高管的酒会上端出鸡尾酒虾做开胃菜，现如今斯塔默也采取了类似的攻势来大肆拉拢商界和金融精英。

自取代科尔宾以来，斯塔默摈弃了国有化计划。他和影子财政大臣Rachel Reeves跻身达沃斯论坛，争取保守党金主支持，并向私募股权公司示好。

曾担任英格兰银行经济学家的Reeves承诺将更积极干预，并推动生命科学等关键行业的发展来作为增长点。她保证不会推出财富税并说会减少监管。

前保守党民调专家、现为工党效力的Andrew Cooper表示，反对党最大的风险“是公众认为他们的经济计划不可持续”。他还说，工党在宣传自身经济能力时极为小心翼翼，就像捧着“一个明代花瓶走过摩肩接踵的舞池”。用他的话说：“他们有着巨大的领先优势，但不希望说任何弄巧成拙的话。”

股市滞后

彭博调查还发现，约四分之三的投资者认为蓝筹股基准富时100指数2024年将继续跑输全球。“我们一直听说英国便宜很多年了，” 一位受访者说，“也许一些大型、成熟的经济体就这么失去了魔力，而且会一直便宜下去？”