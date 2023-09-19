来源：香港01

01评论编辑室

僭建问题，久为香港人所知。林郑月娥在任发展局局长时，已经扬言会严打新界村屋僭建，“一视同仁”清拆。到梁振英及唐英年竞选行政长官时，又揭发豪宅僭建、“挖深咗”的问题。还有郑若骅上任律政司司长时，与丈夫名下两间独立屋被屋宇署证实共九处僭建。照道理，政府早应该积极巡查，加紧执法。

僭建有多种，新界村屋较多在三层以上再盖违例构建物，豪宅则可能是加建底层，甚至可能涉及建筑物结构。不管如何，都是不符合《建筑物条例》或相关规例，或者未经建筑事务监督批准及同意。总之在香港都是有法可依，地政总署及屋宇署都可以执法、检控。

惟今年2月，申诉专员公署发表主动调查报告，指出由2012年至2021年期间，屋宇署发出的僭建清拆令中近四分之一在期限届满后仍未获遵从，反映该署的执法行动未能有效遏止僭建物增长。而且屋宇署有时在发现僭建后9至18个月才发出清拆令，未能做到“即时”执法。

到这次一场世纪黑雨，揭发红山半岛有大宅僭建及非法拆除挡土墙，更有山泥倾泻的危险。特首李家超表示政府一定会执法，“如果需要检控的，我们会检控；需要清拆的，会要求清拆；涉及霸占官地，或政府因此要做一些特别工程，亦会追究其在费用方面的责任”。

不过，同样重要的是僭建、霸占官地的独立屋不是一间半间，红山半岛以外的涉嫌违法、违例住宅为数不少。李家超强调私人楼宇多达44000幢，“必须务实地按着实际的处理能力去处理”、“需要很务实地以风险角度来处理不同的僭建物”。发展局局长甯汉豪则承认过往执法力度主要雄市区大厦，独立屋过去不是屋宇署重点，但接下来会优先留意尤其是在斜坡附近、面向海的独立屋。

早前谈到工厦食肆，局长强调“违契就是违契”。同样地看待僭建，其实是多是少、是市区大厦抑或独立屋也好，违法、违例就是违法、违例。只要政府确认问题必须打击，那么僭建住宅数量庞大，要做的反而是提速、提效。立法会议员（建筑、测量、都市规划及园境界）谢伟铨提出，政府可以赋与物业管理公司人员或者其他政府人员入屋巡查的权力，亦可以加大罚则阻吓业主。

这一届政府上任以来，严厉打击不少问题，诸如两元乘车优惠、取消器官捐赠、涉及国安问题等。对于打击楼宇僭建，其实政府更加应该雷厉风行，甚至向社会承诺工作KPI。这不只是为了楼宇安全和公平，也有助政府建立公信力。