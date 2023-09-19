华为的策略能突破封锁吗？

来源：中时电子报

作者：鲁云湘

华为是中国大陆最大的通讯设备和智能手机制造商。2019年受美中贸易战影响，其业务遭美国全面制裁，并在半导体方面，更是失去辉达、超威及英特尔等重要的芯片供应商，让其手机产品面临严重的芯片荒。

然而，就在全球以为华为即将走到尽头之时，2023年8月底，华为无预警“低调”推出新款5G手机Mate 60 Pro，让国际社会看到大陆貌似成功突破美国的芯片封锁。而该款手机推出后，即在大陆市场引发轰动，并乘胜追击将其推向海外市场。

在经历芯片限制进口后的大陆与华为，此时推出该款手机的动机和意图为何呢？我们可从下列两个面向探讨得知：

一、大陆大内宣：推出Mate 60 Pro的主要用意，除了提振消费者的信心与忠诚，更同时展示华为强大的创新能力。此外，也向大陆人民展现政府不会因为芯片禁令，而失去国际经济市场的竞争能力。大肆宣扬这种不屈不饶、自立自强、不畏强权的精神，才是中华民族及中华儿女该有的意志表现。

二、国际大外宣：向国际社会与全球市场，展现大陆的华为将成为5G技术、智能手机等领域的领导者。即便受到芯片禁令的打压，仍展现夹缝中求生存的精神，以打开海外市场的门户，吸引其他国家的目光，借此拉拢更多的客户与合作伙伴，将资金重新注入到大陆。同时，向美国等竞争对手发出讯息：我们不会轻易被击败，不会放弃全球通讯产业的地位和影响力。

另一方面，华为积极推出的这款手机，是否真的能够实现大陆的大内宣、大外宣工作呢？

一、芯片技术：Kirin 9000S7纳米芯片，由中芯半导体所开发，但该芯片的效能及密度，恐怕仅略优于台积电10纳米的制程水准。其所使用的DUV曝光机台，虽能打造7纳米芯片，但需要多次来回曝光。如此一来，将使生产良率无法达到商用水准。而若要让手机芯片达到量产规模，可透过减少曝光制程的方式，但相对也会导致生产良率不佳。

二、操作系统：Harmony OS 4.0操作系统，是华为自主开发的系统。但当前华为的开发者生态并不完善，Harmony系统需要兼容Android系统，而兼容Android，则势必会碰到AOSP（Android Open Soure Project，Google支援的开源程式码）。然而手机系统是需要时间开发的，所以华为后续只能随着自身开发者生态的不断改良，将此情况逐渐改善。

三、市场销量：据闻Mate 60 Pro在大陆国内和海外市场，都取得不错的销量和评价。可当苹果的iPhone15一开放预购，部分通路于1分钟内就全部完售。既然苹果在大陆仍保持着崇高的地位，更别说华为能否挑战竞争激烈的海外市场了。

综上所述，华为的策略可说是一步险棋，即用自己不足的技术力量，挑战美国强大的产业壁垒。虽然在一定程度上，能提升其形象与信心，但也存在着极大的风险。总之，大陆是否能够真正突破美国的封锁，还有待时间和市场的检验。

作者为自由撰稿者