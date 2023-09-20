苹果经受住“爱国”考验 iPhone15在中国预售火爆不输往年

来源：彭博社

作者：Vlad Savov

据阿里巴巴周一公布的消息，苹果iPhone 15系列在天猫旗舰店开启预售仅一分钟就被抢购一空。

要拿下新机，中国的消费者急不来。许多机型的订单交付日已经排到一个半月后。只有两款机型可以在10月末到货，即使这样，也已经比产品发布日晚了一个月。

在苹果公司发布iPhone 15系列前，中国的国有媒体和社交媒体热议华为新机Mate 60 Pro，暗示这将是iPhone克星。更让苹果受打击的是据悉北京方面在许多工作场所扩大对苹果产品的禁令。

到目前为止，这些事情似乎并没有对购买iPhone的热情有什么影响。

苹果开放iPhone 15系列预售的当晚，我在香港参加一个晚宴活动，看到邻座一个小伙子为了下单在自己的iPhone 14 Pro上疯狂刷新Apple Store界面。显然那个时候整个地区应该有很多人都在做同一件事。

现在还只是今年销售周期的早期阶段，最终销售数字可能会呈现不同的景象。但初步信号表明，今年iPhone在中国的销售开局与往年并无不同，或者说与任何其他国家都一样。十五年来，苹果已经成功说服人们把它的消费电子产品当成生活必须品。

然而，2023年中国的气氛却和之前不一样了。iPhone新机发布会罕见的没有成为当天社交网络热门话题。自那以后，能让苹果成为热议话题的一直都是负面新闻。

在中国公共信息受到严格管控的情况下，iPhone当前可谓处于艰难时期，但我们还没看到那些iPhone老用户的热情下降。

iPhone再次超越了现实世界。自该产品2007年首次问世以来，我们经历了不止一次金融危机，我们看到了政治素人特朗普当选美国总统，全球爆发冠病疫情，俄乌战争至今仍未止戈。

《沙丘》这部电影里有句不朽的名言，“香料必须流动”(The spice must flow)。在这段时期里，我觉得没有什么比iPhone更适合这句话了。