来源：中时电子报

主笔室快评

巴西蛋采购疑云延烧，神隐1日的农业部长陈吉仲传出请辞暂获慰留后，19日终于现身，强调自己有责任将疑义说明清楚。但陈吉仲之前的谎言太多，除非换人接手彻底调查，否则真相已难说得明白。

陈吉仲的去留，绿营内部有两派势力在争斗。一派认为陈若此时去职，无异承认政策出问题，目前火只烧到农业部，一旦陈离开，将向上延烧到高层，因此不赞成换掉陈；另一派则认为陈引发的巴西蛋事件已难收拾，应尽速去职，才不致波及到赖清德的选情。

无论如何，这两种想法考虑的都只是民进党的利益，而非全民的利益。消费者最担心的是，这些过期或者不新鲜的巴西蛋，会不会混充本土鸡蛋，在市面上以散装方式或加工后出售，甚至早已吃下肚。

还有，此次进口巴西蛋的超思，以一人公司拿下政府大单，还让陈吉仲为它护航，背后是否涉及更大的不法利益？是否有业者长期进口即期蛋供作食品加工使用，成为健康的隐形杀手？这些才是民众关注的焦点。

行政院担心火烧到院长陈建仁身上，要陈吉仲留下来挡火，但陈吉仲之前为了圆“没有进口禽流感疫区鸡蛋”的谎，已制造太多“有效期限”的谎，一个不被信任的农业部长，又要如何消除民众的疑虑？

无论是要避免进口蛋争议延烧到高层，还是防止波及到赖清德的选情，唯一的解方都只有撤换陈吉仲，由新人接手，彻底调查此次事件并交待巴西蛋的流向，才能证明民进党不会徇私舞弊。

尽管陈吉仲已经道歉，但在野党的批判没有停止，陈吉仲在脸书二度请辞，为舒缓民进党内派系斗争，或许这才是层峰终于让陈吉仲下台的原因。