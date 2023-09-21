美元恢复兽性 空头跌破眼镜

来源：彭博社

作者：Ruth Carson、Nishant Kumar、Carter Johnson

马克·纳什曾经认为美元的涨势已经到头。

那是2022年末，他做空债券的押注已经随着美联储加息行动令市场陷入慌乱而取得回报，他在木星资产管理的基金，也和其他许多基金一样，针对周期的下一个阶段投下流行押注：随着美联储紧缩周期接近尾声，原先竞相追逐利率上升的资金热潮将退去，美元将下跌。

随着美元辗转下行，这种情况似乎在今年某些时候正在上演。然而，在7月份，局面迅速逆转。

美国经济无视悲观预期，而中国和欧洲经济增长放缓，全球经济裂痕不断扩大，这推动美元回升，之前两个月美元兑几乎每种主要货币都大幅上扬。

美元的这种意外复兴正在全球范围内回荡。投资者现在正忙于平仓交易。中国和日本的官员正在采取行动保护自己的货币。美国企业正面临利润受到冲击的风险。而在整个发展中世界，它唤起了2022年的痛苦回忆，当时美元通过推高全球市场大宗商品价格和加剧外债负担，而带来经济冲击。

“美元又成了一头野兽，”纳什说。他在今年年中放弃了看空美元的头寸。

美元反弹是另一个例证，显示美国经济出人意料的韧性，以及随之而来的持续通胀，让市场蒙遭受了多少不白之冤。在2022年底，绝大多数经济学家预测美联储可能会转向对抗经济衰退的模式，降低利率以启动经济复苏。

然而事实则是，尽管海外经济增长出现停滞迹象，但美国则取得长足进步。这促使投资者将资金转移到美国，那里的利率预计将继续走高，并且股市得到这种预期的支撑，即美联储将逐渐结束加息周期，而经济则安然无恙。

所有这些因素一起推动彭博美元指数从7月中旬开始连涨八周，并重返今年高点附近。

截至目前指数仍然低于去年峰值。相比于2022年仍然逊色，去年美元急剧上涨推高了全球通胀压力，因为它推高了诸如石油等以美元计价大宗商品的成本。

鉴于没有信心看到支撑近期涨势的势力将很快逆转，分析师纷纷抛弃看空美元的观点。

Mediolanum国际基金固定收益负责人Charles Diebel曾认为美元2023年走弱，但在年中前后转向了中性立场。

“如果你拿枪指着我，我可能仍会偏向未来6-12个月里美元走软，”他说。“但在接下来的三个月里，我并不那么相信。它可能会进一步走强。”