满腹委屈的陈吉仲与清高的赖清德

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

最近延烧的陈吉仲辞职与赖老宅争议，看似互不相干，但都呈现出绿营宣传与行事作风的巨大反差。陈的反差是当事人义正词严，以及夸口功绩不凡，但留给人民的，却是谋财害命疑虑；赖的反差则是才刚强调高道德标准与民主精神，却比不上反对党领袖干脆，只想用特权拖过选举。

在陈吉仲部长刚辞职时评论此事是有些困难的。原因有二：一、当事人强烈的表达情绪又义正词严，应该会让观者觉得，他一定是做对了许多事，说他不对的人恐怕是误会他了；二、台湾民风敦厚，或许也会觉得，人家都已经下台了，干嘛还说他什么呢！

但只要想想以下简单问题：他为何独惠特定公司进口巴西蛋？这有没有谋财疑虑？而进口蛋事件还没完，大家现在敢不敢让小孩吃蛋制品，不先问一下来源？中秋节即将到来，风暴又是否会冲击月饼销量？业者与消费者怕不怕？造成社会恐惧的食安问题，算不算害命？

还有另个巨大反差的是陈部长临去自表的功绩，恐怕让人以为只有造就台湾奇迹的尹仲容、孙运璿等人才差堪比拟。但看到台中市府揪两液蛋厂把进口蛋标示自产，是替农业部代工的新闻，这种“功”有待陈部长解释外，人民也会好奇，尹部长曾被立委诬陷请辞，孙院长也因为政事操劳中风去职，不知道他们在下台前后，是否也曾像陈这样，如此矜夸自己对台湾的贡献？

跳脱个案，外界评论陈部长的问题，说他意识形态太强，或空有学者理想，却没有官员行事应有的机敏云云。这些评论恐怕小瞧了陈的手腕。政治是价值的权威性分配。如果陈部长不懂政治本质，如狼似虎的绿营派系，能放过死板坚持意识形态，或尊重空有学者理想的官员吗？陈部长的大撒币与给特定公司进口的用心，恐怕是行政院曾要留他的背后理由。

但此次陈辞职戏码各方反应，把陈所处的险恶官场清楚曝露。且看行政院拖几小时后才否认传言，还先由苏贞昌出面辟谣兼意有所指，所显示出来的，恐怕是陈建仁院长想要陈部长下台，但权不在他手里，宪法相关规定如同具文；而苏点出有人急着放话操作，又在剑指特定派系。陈最终决定早点脱离是非圈，应是党内外合力作用的结果。

相对于此，赖清德面对老宅法律问题的诡辩与消极处理风格，却让人看到他过去宣扬高道德标准的反差，以及标榜民主法治，却让人怀疑万一当选后愿守法、依法而治的诚意。

赖清德从台南市长起，就开始标榜高道德标准，到接任党主席，更是采取如此立场。但遇到老宅违建争议，赖的做法却不是积极处理赶快合法，而是消极以对。

理论上，法令条文白纸黑字，又经过多年实践，相关案例不可能独一无二，是否违建，早应清楚，即便退一万步，建物想要合法，也应是所有人检具资料提出申请；而如果赖家老宅没问题，交个资料也就是了，民主时代人民有其权利，非依法无需配合政府。但近日面对柯文哲开酸违建“柯文哲的拆了、黄国昌的也拆了，再来就看对方了”的暗示，赖办还是重弹旧调：要新北市政府调阅相关资料，又说静待新北市政府及经济部后续认定，全力配合需改善处置云云。

赖营如此被动消极，恐怕有两个原因：一、赖知老宅改建后，在法律上站不住脚；二、要处理赖家老宅，不止地方政府，还要行文其他政府业管单位厘清法条。中央政府在绿营手上，拖个一年半载、“弹性处理”并不困难。恐怕因此，赖营才使出拖字诀。

这形成了一个诡异图像：赖才刚说未来选举是民主与专制的选择，理论上，民主法治应该是并行的，而政府领导总是希望人民守法，也尽量以身作则，这样才能轻松统治。但现在世道是倒过来的。在野领袖房子有违建疑虑先拆，反而是该当人民榜样的，先想怎么拖或硬拗打迷糊战。这是在给普罗大众上现代社会的民主法治课，还是皇权时代的朕即国家课？也不得不让人想起，前总统陈水扁因贪渎案应被监禁，后来法律遇到他转弯，可以四处趴趴走，其他案子也因此停审至今。讽刺的是，他的作为成为特赦相关法律无法适用的原因。但赖还是称赦扁是他从台南市长开始、一直到当行政院长备询时，都这么主张。将来若是由赖当选，对法治精神的戕害，恐怕又要更上一层楼了。

作者是铭传大学副教授