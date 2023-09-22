破除疑侯论 侯友宜成功访美

来源：中时电子报

作者：孙扬明

国民党总统参选人侯友宜访美之行结束，很平实地说，侯此行算是相当成功，不但化解了原先民进党对其政见的扭曲说法，并且还提出了让美方眼睛为之一亮的台海政策说明。

侯友宜此行在行程安排上非常成功。重头戏虽在华府，但调整时差与热身从纽约开始，再到华府众多智库拜会，并与美方官员见面，最后再到旧金山。至少四场的重量级智库座谈，侯此行应是目前为止所有访美时拜会智库最多的总统参选人。而美方至今对侯毫无怨言，就连平常对国民党颇有挑剔者也不例外。

在所有会面、参访的过程中，按侯本人的说法是，美方所有的问题都只围绕在一个焦点上，那就是台海形势、侯阵营的两岸政策，和其台海政策如何能化解看来即将出现的中美冲突；质言之，美国是在本身已无可行的台海政策之下，寄望侯能提出一个既不伤害美国利益而又能缓和台海局势的政策。

截至目前，中美除了不断升高双方的武力展示、进行相互威吓之外，本身根本就没有一个具体可行的台海政策或方案，这已是众所周知的事；而侯此行的表现大致成功地填补了美方在这一块上的弱点。这不仅可从侯拜访众多智库后的回应得知，还包括侯在美国著名杂志《外交事务》（Foreign Affairs）发表文章后的回响。

据了解，侯在文中提出吓阻、对话、降低风险的“3D”主张，在美方相关人士的评估中，不仅可协助维持美国传统“一中政策”的可行性，同时还可对美方内部（尤其是国会）解释了该政策的合理性。侯所提出的政策概念就美方角度而言，除了本身具有相当的可行性外，还在相当程度上解除了美方在“内外交迫”（美国内部与台海局势）上的窘困。

最有意思的是，侯此行在华府的若干细节表现，也被拿出来做为对侯的正面肯定。一位在布鲁金斯研究院与会的美方人士就表示，侯的准备极为充分，这使得与会人士对侯印象非常深刻。他举例，侯从头到尾侃侃而谈几乎完全没看稿。而侯在回答重要提问时的答案也使美方颇为放心。像他在接受彭博社访问时，对“如果当选总统，是否会与中国国家主席习近平会面”的问题，回应表示“现阶段最重要的是必须稳定台海情势”，“两岸若要有双边领导人会面还有一段距离需要继续往前走”。此说既切合事实，对北京表达了善意，也符合美国国家利益。

其实，若细究侯在两岸相关政策上的发言，大致上并没有超过前总统马英九时期的政策；只是侯很能顺应时代的潮流，用了若干众人更易接受的说法；例如“三安”、“3D”，若究其核心，一如侯所言，不过就是两岸问题／台海和平而已。

侯友宜访美前，民进党放话称国际间有“疑侯论”，并且在华府对侯之前有关缩短一年义务役的政见进行扭曲，但侯此次访美的表现，包括演讲、座谈和投书，显然让美方相当放心，这对侯后续的选情可说是非常有利。