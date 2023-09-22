王毅访俄、韩正赴美展现中国外交的新变局？

来源：香港01

作者：郑真

中国国家副主席韩正9月18日至23日赴美国纽约出席第78届联合国大会一般性辩论，与此同期9月18日至9月21日中共中央政治局委员、中央外办主任王毅将于9月18日至21日赴俄举行中俄第十八轮战略安全磋商。

通常情况下，一国领导人如果缺席联合国大会，一国外长与会是常态。但是王毅前往俄罗斯参加中俄联合磋商的话必然会缺席联合国大会。

而中俄战略安全磋商机制则开始于2005年，从以往历次磋商看，一年举行两次和隔年举行磋商的情况也有，但较少，比如2005年、2011年中俄当年举行了两次战略磋商。2020年鉴于疫情影响中俄没有举行战略安全磋商。多数年份中俄战略磋商一年举行一次。每年举行的时间也并不固定。因此中俄战略安全磋商和联合国大会同期举行的情况如果要避免的话，并非在外交日程上不可协调。

为什么从日程上这两个重要会议是冲突的状态没有协调，是联大的重要性比不上中俄战略磋商？还是韩正出席联大是中国外交的正常安排，并非中国退而求其次的选择？

如果中国就两大重要日程的时间进行过协调而未果，则说明王毅此次访俄非常重要。中国将在10月份举行第三次“一带一路”国际高峰论坛，俄罗斯总统普京将访华参加，王毅访问俄罗斯有为两国元首会晤作铺垫的成分，届时中俄之间可能有重大事态要协调或者有重大共识要达成，而韩正出席联大则是中国派出副职国家元首以示重视的两全选择。

如果中国没有就两大日程进行过协调，王毅前往俄罗斯是自然安排，那么韩正前往联大则是全新的外交形态。

有声音认为，在以往的规划中，王毅作为中央外办主任同俄罗斯进行战略安全磋商是其作为最高阶外交官的例行工作。王毅兼任外长是突发事态，目前的情况是王毅身兼数职分身乏术的结果。韩正前往联大有为王毅分担一定外交压力的成分。这可能是中国找到合适人选担任外长之前的一种全新的人事安排。

但是从中国国家主席缺席G20到中国外长缺席联大看，中国外交也进入了全新的周期。

中国领导人积极参加金砖、上合等领导人峰会反而缺席G20，中国最高级外交官重视中俄战略磋商以及“一带一路”国际论坛，反而没去联大，这从一个侧面反映出世界局势的分化。中国不再将主要精力放在无法达成共识的由美、西方干预和主导的多边会议，而是专注于推动自身外交规划。