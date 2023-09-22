美国经济软着陆 面临重重路障

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社论

美国联准会联邦公开市场委员会（FOMC）20日决定维持利率不变，为5.25-5.50%，但预测今年内还将再升息一码，主席鲍威尔记者会的发言也较偏向“鹰派”，这些都在预期之中，不足为异。值得重视的变化有二。其一是多数决策官员对2024年的预估降息幅度由四码缩小为两码，进一步显示美联储有意让利率“在较高的水准上维持更久（higher for longer）”；其二是由最新的经济预测显示，决策官员对经济达成“软着陆”（soft landing）已更有信心。前者应属适当，后者却稍嫌乐观。

依据最新的利率预测“点阵图”显示，多数官员将明年预估的降息幅度将由四码缩小到两码，而且2025年的利率预测值，以及对“中性利率”的估计值，都远高于疫情之前的实际水位。这显示美联储对通膨下降的速度持审慎看法，也意味超低利率时代已成为过去式。由于美联储对抗通膨之役已经进入“艰难的最后一里”，因此现在抱持“宁可紧错，不可松过”的坚定立场，可说是既适当，又必要，且保险的作法。

另一项值得关注的信号，就是由最新的经济预测中，显示美联储决策官员们更有信心能达成软着陆。官员将今年预估经济成长率由1%大幅提高到2.1%，年底失业率由4.1%下修到3.8%；2024年预估经济成长率从1.1%上修到1.5%，预估失业率从4.5%下修到4.1%，都证明官员们并不认为明年经济陷入衰退的风险甚高。鲍威尔也表示，经济能够“软着陆”虽然还不是他的基本看法，但仍然有路可达。

但要达成“软着陆”，须具备两项条件。“着陆”是先决条件，就是通膨达到2%目标附近；至于“软”，则是在通膨达标时，经济并未陷入衰退，但这并不是经济“着陆”时的必然情况。如果为了达成“着陆”，就以高利率来压制经济活动，则在对抗通膨的同时，也会使经济衰退的风险升高。

就目前的经济情势及美联储的预测来看，要达成“软着陆”，顶多只是稍稍具备了“软”这项条件；距离通膨“着陆”还有长路要走，而且过程相当颠簸。其一，目前的通膨率距离2%目标还相当远；其二，经济表现坚韧，消费支出热络，使服务类物价涨势高度黏着，通膨难以快速下降。再者，国际油价从今年7月起持续回升，近日更一度逼近每桶95美元（约129新元），比6月时的低点强弹近30%，且市场已经上看百元大关；美国国内汽、柴油价格也大幅上涨，不仅带动整体通膨率由低点翻扬，而且势必将推升运输成本，使核心通膨率也可能油涨船高。另外，中国大陆经济已经出现初步的触底信号；一旦大陆景气反弹，则全球又将少了一股压低通膨的力道。正因为如此，美联储对于通膨动向有不得审慎看待的理由。

事实上不仅“着陆”不易，连“软”字也有风险。首先，油价上涨一方面拉高整体通膨，但同时也压制民众的非必要性支出；既有助于降低核心通膨，但也会抑制经济成长，整体影响难以预测。其次，近日美国联合汽车工人工会（UAW）发动罢工，而且人数将持续增加，最多可能使汽车减产三分之一；再者，联邦政府目前的支出授权将于9月30日截止，如果府会无法达成协议，联邦政府可能被迫关门。这些事件对经济的干扰如果持续，势必将压制消费支出，并影响美联储对抗通膨的努力。另外从10月起，数以百万计积欠学贷的民众将恢复还款，而且美联储大幅升息，银行紧缩放款，消费者在疫情期间的超额储蓄又即将用磬，都将打击消费者信心，从而使经济从有希望“软着陆”，骤然恶化为“溜滑梯”。

美联储坚持抗涨，绝对有理；但对于达成“软着陆”的信心升高，可能为时过早；即使短暂达成，也可能难以维持。