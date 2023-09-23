蛋蛋危机 台行政院长陈建仁抱薪救火

来源：台湾中时新闻网

作者：曾志超

进口蛋的问题并未因台湾农业部长陈吉仲下台而消失，各项争议持续连环爆，尤其是食安问题已让民怨沸腾，地方政府也都动起来查问题蛋的流向。22日立法院开议首日，台湾行政院长陈建仁专案报告进口蛋的处理问题，立委炮声隆隆，虽然陈建仁为进口蛋过程造成的疏失道歉，但避重就轻的说法并无法为相关的争议释疑。

根据台湾民意基金会最新的民调显示，民众对陈吉仲处理缺蛋危机的表现有25.7%不太满意，31%一点也不满意，也就是有高达56.7%受访者不满意；连绿色执政的高雄与台南都分别有6成与53%不满意；且民进党支持者中也有35%表示不满意，足见民怨之深。

因陈吉仲19日晚间请辞获准，陈建仁22日只得亲上火线专案报告进口鸡蛋的争议，陈建仁在报告前先对“执行过程中有不尽完善之处，引起社会纷扰”表达歉意；报告最后也表示将虚心检讨改进，比起之前陈吉仲死不认错的态度，阁揆的表现倒是相对低调，应该是希望尽快让事件熄火。

但是从陈建仁的报告中看来，第一至第七点的内容几乎与陈吉仲之前的说法完全一致，只是在为农业部的进口蛋政策积极辩护，虽没再提十倍的成效，仍称进口蛋有效平抑蛋价，“政策效益远大于支出”；还指出，边境检疫、检验确保食安；专案进口过程一切公开透明；过期鸡蛋也可从事农业循环推肥再利用；补贴机制立意甚佳，非补助贸易商云云。

这种种说法形同是在为陈吉仲喊冤，只差没讲陈是遭到外界不实的抹黑、造谣、指控，为让纷扰平息，才勉为其难让陈扛起责任。换言之，此次专案报告的内容就是在赞扬陈吉仲功在农业，当然也没有追究他与林聪贤的责任问题了。

其中最可笑的是，陈建仁还称专案进口过程一切公开透明。农业部一直以来就不断隐匿进口蛋的相关资讯，每次都是专家、民代和媒体等不断要求，才会释出片段资讯。例如，地方政府要求提供进口蛋流向，农业部才被迫公布，行政院副院长郑文灿却好意思说进口蛋流向资料完全透明，但农业部初期公布的仅有业者名单，却无大家最关心的鸡蛋流向及用途。

至于报告中的第八点“未来精进作为”是唯一的新内容，却仍有诸多问题。首先，宣布既有库存专案进口壳蛋不再释出上架，未来若有专案进口壳蛋，原则上在出口国就会进行洗选包装，且全程冷链。此举表示将有大量的库存蛋报废，且政府还将引进外国蛋，进口成本也将飙升。其次，宣布将“建立全国鸡蛋通路冷链体系”。这正证明台湾缺乏冷链，打脸农业部之前巴西蛋全程冷链运输的说法。

进口蛋已延烧成食安危机，陈院长虚情假意地向民众道歉，甚至在报告中暗捧陈吉仲，简直是抱薪救火。蔡政府再不诚实以对，只怕这次的蛋蛋危机将不只重创陈内阁，也将拖垮民进党的选情。

（作者为国政基金会副研究员）