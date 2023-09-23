从华为新手机看美中科技战走向

来源：台湾经济日报社论

因美国科技管制而受到重挫的华为，其手机市场早被其他中国大陆品牌业者分食；但就在各界不看好的情况下，华为却在上月底无预警地推出最新款的5G手机Mate 60 Pro，受到中国大陆消费者的高度关注，甚至引起抢购风潮。但除了该款手机的性能外，科技业人士更关注的是，此款华为手机采用中芯国际制造的麒麟9000s处理器，据称其采用的制程技术为7纳米。

由于中国大陆在半导体制程设备上向来受到国际管制，相关管制措施除了瓦圣纳协定之外，更有美国不断加强对中国输出的半导体设备与材料管制。去年第4季美国在一系列的强化管制措施中，已限制14/16纳米以下逻辑晶片制造设备不得输往中国，更遑论当前先进制程所需要的极紫外光（EUV）曝光机设备，中国大陆亟思取得，却不得其门而入。中芯国际更是继华为之后，被列入实体清单；在没有美国政府许可下，无法取得具美国特定先进技术的产品。

但从华为上市的新手机来看，这两个先后被美国列入实体清单、先后成为被打击对象的中国大陆企业，却联手尝试突破美国的封锁。当然华为的新机发表是否代表中国大陆企业就此具备突破美国封锁的能力，还言之过早，但在国际上已经造成风潮，尤其是美国，各个智库研究机构，无不绞尽脑汁拆解手机，研判技术来源，如何突破封锁。

日前华为董事长徐直军即低调表示，大陆国产晶片相比国外确实有差距，“就如小学生面对博士生”。只是在美国的封锁下，与中芯国际合作，恐怕也是华为不得不的策略。因为在台积电、三星等具先进制程能力的晶圆代工厂，都已受到美国管制而终止与华为的业务关係，中芯国际应为华为极少数的晶圆代工伙伴选项。

而华为委托中芯国际代工制造的7纳米手机晶片，可能采用DUV的机台，以重复曝光的方式进行制造。如此制造技术在理论上可行，但是在量产时的良率、品质与成本，则为一大问号。这不由使人怀疑另一种可能性，是否中国政府在此二业者的合作中，扮演了协助的角色？亦即中国政府是否透过补贴或其他政策协助，来补偿其晶片良率过低、成本过高的问题？当然，这只能是猜测，无法得到证实。

但从华为、中芯国际的合作，到中国大陆消费者的反应，其实不难看到大陆政府操作的痕迹。而更重要的是，这当中也可以看到中国在面对美国封锁下的因应对策。面对强势的美国政府发起的科技管制，中国大陆政府即便偶有零星的反击，但整体而言是采低调、保守的态度。中国企业则采取抱团的方式，以时间换取空间，自主研发相关技术，并利用其内需市场的优势，再加上“可能”的政府补贴，寻求突破美国政府的封锁。

面对中国逐渐展现出突破封锁之势，此时恐将考验美国政府的决心与智慧。最直觉、直接的反应，当为强化管制力道与范围，务求减缓中国的科技发展速度，相信这也是美国各界与决策者的主流思维。但正如童话寓言中的北风与太阳，当面临愈强的对抗、封锁，恐怕中国大陆产业间的合作与政府的扶植力量也会更强。短期内中国大陆的科技发展必然会延滞，但中长期的科技自主化进度，恐怕也会因此而加速。

当美国国务卿布林肯与中国大陆国家副主席韩正在联合国大会期间会面，双方若有似无地释出善意，强调美中对话的重要性之际，这场无形的美中科技战，也顺势进入了另一个阶段，双方接下来如何出招，势将牵动全球科技产业的竞争版图，台湾科技业各界当审慎视之。