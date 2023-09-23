深圳促消费全方位吸引港人北上 港府推夜缤纷如“盲头乌蝇”？

来源：香港01

十一超级黄金周将至，港府正推动“香港夜缤纷”振兴经济；同时深圳出台《深圳市关于促进消费的若干措施》（简称“促消费21条”），豪言打造10个“港人旅游消费服务示范街区”，鼓励港人北上消费。深港两地的振兴经济手法，究竟哪个更吸客？

现阶段观察，港人多看淡夜缤纷，更有市民指港府推夜缤纷系列活动如“盲头乌蝇”，难以振兴经济；反观，深圳21条，因明确写道要从食衣住行乐各方面着手振兴消费，每一条列附上负责单位，展现吸引港人北上消费的决心，目前收到较多的好评。数据也显示，港人北上对比旅客南下数字差距颇大，香港饮食消费能否借“夜缤纷”复活，仍有待观察。

深圳早在5月就修订《市容和环境卫生管理条例》，当中提到9月开始不再全面禁止路边摊，拟允许街道办根据“方便群众、布局合理、监管有序”的原则划定摊档经营场所，在9月公布施行办法前，深圳的地摊就先一步复活了，为振兴经济打下好的第一步。

邻近香港的深圳罗湖区早在7月就举办“深港文化月”，开幕后举办30多场活动，搭上港人北上热潮，抢占夜经济先机。

深圳市发改委9月15日印发《深圳市关于促进消费的若干措施》，提出21条促进消费的重点措施，其中便利港人为五大重点的其中一项。

文件要求要在全深圳市打造10个以上“港人旅游消费服务示范街区”、发放消费券，更要完善“跨境支付”。《香港01》此前整理出十大重点，发现内容重点涵盖食衣住行育乐，“促消费21”条更明确写道，“推动港澳游客在深圳消费由餐饮娱乐向医疗健康、美容健身、时尚服饰、文化艺术、修车保养等多业态延伸”，显见深圳政府希望港人不只待在商场消费的“野心”。

此外，邻近香港的深圳罗湖区早一步于7月推出“深港文化月”，开幕后举办30多场活动，搭上港人北上热潮，抢占夜经济先机，罗湖的夜市更有大量的“香港元素”。

港府日前宣布，首个怀旧香港夜市“海滨艺游坊”将于9月27日至10月2日的晚上于湾仔海滨举行，为市民及旅客免费提供集香港文化、艺术、音乐及科技的嘉年华，大卖香港百经典情怀，个别日子更有无人机表演，盼能让民众置身回繁华的霓虹灯年代。

值得一提的是，港府努力打怀旧，盼“复活”昔日香港街边小食；但价格“难怀旧”而不被看好；反观，深圳许多夜市开始贩卖“港式小吃”，更复刻许多香港如霓虹灯等经典元素，加上平至“一串一元”的街边小食，夜市越做越旺。

深圳宝安盐田夜市的摊贩向《香港01》记者透露，因夜市不靠近口岸，所以此地还是以深圳本地人为主，但很容易分辨得出北上消费的港人，“香港人都成群出现，看到食物好开心拍照的就是香港过来的”。有摊贩表示，非常明白港人来深圳夜市消费的原因，“主要是物价便宜，这里20元（人民币）就能吃饱。”

此外，也有越来越多人将香港的饮食文化带入深圳。《香港01》采访位于罗湖粤海体育公园的“夜肆嘉年华”摊主Jenny，Jenny疫情前在中环担任幼儿园园长，疫情期间留在深圳，继续幼儿园教师工作更开始摆摊卖鸡蛋仔。

谈到香港和深圳的夜市文化，Jenny认为其实香港的夜市文化更悠久，有兰桂坊和夜市饮食文化；反而大陆过去有夜市“但不多”，没有香港兴盛。直到今年7月，罗湖区政府开始举办首届“深港文化节”推广夜市文化，带来新的商机，Jenny表示，“现在罗湖区很多街道都会有这个夜市文化”，她相信未来会有更多港人加入深圳夜经济的行列。

Jenny的故事显见深圳夜经济发展从上而下的推动，逐步迎头赶上曾经“夜缤纷”的香港。另外，《香港01》采访深圳罗湖区“夜肆嘉年华”的管理者王先生则认为，香港办夜市是努力错了方向。

王先生表示，香港有非常高的人力成本、时间成本还有租金，“如果做低端的，我觉得一是浪费时间二是浪费精力，尤其是香港是个寸土寸金的地方，所以香港一定要发展高端市场。”

王先生认为，香港没有深圳具备的条件，“现在有一句话在这里好流行，在深圳没有一块空地逃过成为夜市”，他更表示，深圳发展夜经济，不只罗湖、福田、南山各区也都加入这个行列。

夜体育、夜观影、演场会 多元商机须把握

“夜缤纷”除规划较迟，活动亮点少外，此前有批评的声音称“不够多元”。早在深圳“促消费21条”发布前，今年4月深圳南山区为吸引港人北上健身，就率先送出免费优惠券吸引港人北上订场地运动，进一步带动北上风潮，也让港人北上的活动更丰富。

“夜体育”外，艺文活动、电影和展览更是香港可以着力的一大重点。内媒报道，今年1到8月，全国共举办演唱会、音乐节等大型演出活动900场，消费者观演热情持续高涨，“跟着演出去旅行”成为时尚趋势，如何将艺文活动、酒吧、表演、消费等结合也是一大重点。

不过随着香港“夜缤纷”活动陆续公布，可以看到包括戏院优惠、博物馆延长和音乐会等艺文活动的出现：例如：跑马地马场将逢週三晚上免费开放；香港艺术馆、香港科学馆及香港太空馆3间政府博物馆将在9月28日，连续8个星期五、六、日及公众假期延长开放时间至晚上10时，为游客带来夜游体验。

深圳9月15日的“促消费21条”也提到，在保证安全及合规前提下，对饭店、酒吧、娱乐场所等举办演出活动“应批尽批”。深圳市官方微信公众号更指出，夜间经济已成为激发深圳消费活力的重要引擎，并充分具备与文化消费联动赋能的条件可能。

香港夜经济的“气氛”再难寻？

在夜经济一块，香港近十年发展停滞，“霓虹城市”夜经济被邻近的深圳赶超，更无法和夜市文化悠久的台湾、泰国相比。“昂贵的地租＋人力成本”让香港夜市不具备价格优势，在经济低迷下难突出重围。

更有港人直言“没有那种气氛了”，“返工都累死”，“疫情下早就习惯待在家里”，可见振兴香港夜经济非一蹴可就，恐须长久耕耘，才能让香港真正重回“夜缤纷”。