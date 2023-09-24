“双引擎”推动香港夜经济　发展晚间盛事及地区夜市

来源：香港01

作者：观塘青年

香港政府大力推动“夜间经济”，消息透露“香港夜缤纷”细节将于日内推出。从“夜经济”在香港引起讨论至今短短数月，政府迅速回应市面冷清的局面，但正如行会成员叶刘淑仪早前提到 “多卖几串鱼蛋对推动整体经济没大帮助”，推动夜经济这一切目标为何？对象又是为何呢？

认清落后形势 勿乱阵脚、盲目追求大陆“烟火气”

坊间不少声音，先就香港夜间零售市面冷清一题“拆台”式的对香港现况一大轮的批评，再将现况与一河之隔的深圳比较，这种妄自菲薄的论调，将夜经济一题的讨论带离了重点，应该要停止。的确，我们需要认清深圳的夜市经济确实从多方面优于香港。中国商务部关于城市居民消费习惯的调查报告显示，大陆城市夜间消费占比到60%，不只深圳，在大陆多个城市也如是。 认清落后的形势后，我们需要明确定下发展方向。香港是国际大都会，盲目追求大陆的“烟火气”，并不符合经济效益。 如要从大陆夜经济取经，应从 政府统筹规划和支援社会创新的配套两大方面学习。此前，国务院推出《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》、《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策文件，从高层次鼓励夜间经济发展，各省市则按此大方向推出细致便民和支持特色夜市的措施，下文亦援引部分北京市的措施作讨论。

政府需要旗帜鲜明，向大众和商界清楚说明发展夜市经济的目的和路线。单单推动经济发展并 不是一个理由，零售业界连日间的生意都做不来，加人手延长营业时间而欠缺长远规划，只会造成“内卷”。笔者认为，发展夜间经济应是以带起市民幸福感及为香港建立特色文化和旅游产业为目标，从而增强城市活力，进一步带动日间消费和经济，甚至吸纳关注生活质素的高增值外地人材。

以结果为目标 两点建议

主要指标是如何令市民及游客延长在外消费活动时间，以及把消费引流到其他高增值项目。就此，我们认为政府可以“双引擎”推动夜间经济 - 高增值晚间盛事 及 地区特色夜市，再配合“接地气”的推广和便民配套，以产业化思维作长远规划。

1、高增值盛事 推动夜间经济

此前很多人以深圳、泰国、台湾的“夜市”想像香港版本的夜市。三地生活成本低，租金亦低香港很多，当地夜市除食物多元化外，主要卖点就是“平”而已，这是香港不能复制的DNA，香港的优势和DNA在于做“盛事”。随特首作更深入的解说，我们可以放心，政府应不是单单带我们重回“大笪地”的年代。

“盛事”版本的夜市应该是高增值饮食娱乐消费综合体，可以是香港本地以至国际巨星演唱会，夜间体育比赛、文化及艺术展览节目等等 。文化、体育和旅游是本届政府的一副皇牌。随西九文化区基建成熟、港队代表在国际赛事获得佳积，让香港文体旅气氛和旅游资源都丰富起来。

文化方面可借此机会打造夜场展览、夜场音乐表演、夜读、“博物馆之夜”等特色主题“文化IP”。北京在推动夜间经济的政策责成文旅相关单位“支持剧院、博物馆、图书馆、文化馆、书店等主体延长夜间开放时间，让消费者沉浸享受静美‘夜京城’，推出具有品牌效应的夜间演出剧目，创造夜间文化消费需求”。套在香港的情景就是利用西九文化区的大草地和海缤，配合M＋博物馆、故宫博物馆做展览，空出场地予青年音乐团队作夜间表演。

体育方面，将部分全港性或国际性的大型比赛推至夜间进行。比较容易推行的方案，可以考虑将部分香港学界体育活动“升级”并将决赛移师至晚上，在更大的场馆进行并开放予一般公罛 。比起从头举办全港性大型活动来得更省时省成本。而且，夜市的主要对象是年青人，热血青年在运动场上为青春“博尽无悔”，有什么比这更激励人心？政府可考虑为这类夜间赛事建立“体育IP”，丰富体育旅游资源，并以连续性的比赛日程进行，以及邀请国家队或省队运动员，跟本地青年运动员切磋，吸引本地市民及旅客到来观看，进一步让旅客留港过夜及消费。早前有议员提到政府要想办法为他和孙女到酒吧“饮夜酒”， 运动赛事就是一个很好的场景让两爷孙“睇赛事，饮啤酒”，只是场地转移到球场而已。近年突起的众多本地啤酒品牌也可以是其中一个特色香港体育娱乐 。酒精以外，也可以“水果茶”等其他健康餐饮作赛事饮品，这些手段都是为了重新创造夜间体育娱乐相关的消费需求和习惯。

至于旅游资源，长远而言需开发新的旅游产品：将传统的观光景点重新打造包装及宣传，例如庙街及女人街，过往是游客及本地巿民常到之处，但数十年来毫无发展，已不合时宜。同为老区的深水埗已发展出具艺术特色的定位年轻有格调的咖啡店也进驻，台北的大稻程也是另一老区以文创活化的好例子。这个是旅发局需要全盘规划的事，在此就不将话题拉太开。

文化、体育、旅游项目是夜间经济的主要引擎

文体旅“盛事”是作为延长消费时间及带动其他夜间消费的重点手段，接下来便是设置一个餐饮消费娱乐综合场景和引流至其他消费场景。“盛事”有助建立“晚饭群组”，晚饭前后的时间，中间如果在近市区有一个夜市，便可将“晚饭群组”引流到那边，然后逗留1-2个小时左右，可以去附近酒吧或卡啦OK、楼上小型派对房间继续消费玩乐。“夜市”大前提是要在市区、商场、或者酒吧附近，以延续消费，引流到其他消费项目。除上述现有的消费场景，我们亦需发展一些具创新性的独特文化体验项目，这些“烟火气”项目更有助带动社区活力和旅游特色，这就是第二个夜间经济的引擎——“地区夜市”。

2、产业化思维发展地区夜市 夜经济支援创新小企业 带动日间经济

发展地区性夜经济，不是单纯延长各区商场内影院餐厅的营业时间。带动区内商场的晚市生意不应是此一系列推动夜经济的目标，毕竟，香港零售和餐饮业所面对的问题源于在餐饮体验和产品创新上没有进展，不能由夜间经济解决。而是要就社区特色发展旅游资源，与当区小微/特色企业有机结合。“烟火气”的地区夜市不是平民夜总会式的“大笪地”，而是应该作为餐饮和文创的孵化器，以微创业形式让年青人参与社区，“青年兴，则香港兴”。

早前香港餐饮联业协会会长黄家和表示，夜市应该建立成一个如铜锣湾避风塘的永久性景点。

的确，项目的延续性应当是放在第一位。我们未至于急切得需要多一两场夜市来救活经济，单独做一两场“表演式夜市”，只是徒增政商界工作量，“雷声大雨点小”吃力不讨好。

具体执行上，在完善地区治理下，民政及青年事务局主导地区性的夜经济最为合适。需要指出，发展各区夜市不是单纯一个旅游项目，我们应吸取“美食车”的经验，将项目交由地区行政部门负责而不是旅游发展局。笔者建议在民政专员统筹下，以今年4月新成立的十八区各区两个地区青年事务委员会为中干，由当区地区青年参与规划发展地区夜经济 ，执行上交由外判专业制作公司负责加强市场营销工作的灵活性、创新思维及成效，再让年青人参与夜市“投档”。

营运上，每场地区夜市分别会有三个角色：场主、主办单位、档主。

政府可以作为场主角色，以免费或优惠价租借场地予主办单位举办活动，政府可以广纳不同主办单位的计划书，定期由不同主办单位主理夜市活动。作为试行，可先在人口密集的 一至两个地区建立试点，逢周五至日开放夜市，为期数个月，实验商业和规例上的具体执行情况。如果主办单位表现不好，大可以取替别的主办单位，增加竞争性以及令活动更加多元化。政府可规定每次活动需设熟食夜市以增加活动人流，档主可以固定由政府招募并与主办单位作分成以增加主办单位做好活动的意向、亦可由主办单位招募以可以赚取统筹费用。这个做法可以让政府能支援到活动主办方同时避免政府过多插手私人市场。

在政策执行些可参考北京市的做法：明确订立量化的指标及责成市商务局、市城市管理委、市市场监管局、市城管执法局、市消防救援总队、各区政府等处理相关合规的部门“新培育10条市级‘深夜食堂’特色餐饮街区，丰富夜间餐饮消费场景，开展夜场文化体验、非遗夜市、寻味北京等夜间特色经营活动，培育一批兼具时尚活力和烟火气息的夜间消费区域”。套在香港的情景，则是消防处，食环、小贩管理队等单位通力合作，为夜市的合规流程打通所有障碍，同时保持环境安全和卫生。政府每年投放在小贩管理的预算超过20亿元，同一样的资源，责成相关单位改变工作内容，从驱逐小贩至协助社区性夜市的档主合法经营，并设下相应工作指标。

了解青年新习性 发展“垂直夜市”

在此再引伸出另一就“地区夜市”的想像 。年青人的消遣节目是否又只限定于夜蒲饮红酒落兰桂坊呢？笔者早前到福建考察，与当地青年交流得知当地夜经济区的酒吧很多都以野营环境招来，部分青年不再追求热热闹闹的酒场，在夜间他们更响往与友人深谈。两地青年应该都是分享着同一感受，放工后到一众小型美食摊档笃串鱼蛋烧卖，再与知己好友三五成群甜品茶居小聚，亦是年青人另一类型的夜生活，“夜市”也可以是三五知己在静溢的晚上享受，同样可以带动当区经济，做到每类的消费模式都百花齐放才能真正推动跨阶级的经济推动，激活各阶层的夜消费模式。在香港，地少人多，当然不可能在酒吧地段摆一个野营格局，但我们又有没有一种夜间餐饮娱乐场景可以物尽其用？

很多工业大厦内进驻了具创意的小店，部分的“地区夜市”能否发展成在同一栋大厦内的“垂直夜市”呢？ 有别一个传统的街道夜市，青年可在饭后在不同主题的派对房间、摄影室、画室、瑜珈中心、 水烟吧，茶居，朋友们围着座谈谈心又或一同享受体育或艺术活动，不失为繁忙生活的一份心灵鸡汤。观塘区则正有大量相关散落的个体偏布工厦区，每店或许只可容纳数十人，但这正适合青年人追求心灵平静和经营深度交友的新要求，一个晚上可“转场”三至四个小店：轻运动或文艺工作坊后，再吃个甜品或在茶居谈天 。当中消防或饮食条例的拆墙松绑固然尚待解决。工厦食堂或楼上派对房间，有别于罪恶温床的无牌楼上酒吧，夜经济集结号吹响之际，是否更应在合理安全的条件下开绿灯，给予适当的酌情权，令到这里小商户能够缝隙下生存落去，继续支持一部分的香港夜经济呢？

以上两点浅见，希望以青年的角度为香港出谋献策，愈夜愈精彩 ！

观塘青年包括蔡捷成、许振北、梁麟慰、黄国健、陈伟权、林贞谷、李梓婷、吴美仪，是观塘区青年发展及公民教育委员会成员