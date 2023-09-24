美国对华经贸政策 改弦易辙前的扑朔迷离

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

拜登于日前在联合国大会上发表演说，首先提到他在越南的访问与双方提升伙伴关系的历史意义：“全面战略伙伴”。他明确表示，如何避免战争和气候恶化的伤害，甚至抛弃仇恨与敌意的对峙，无论以巴关系、南中国海航行自由、中美之间的互动，到俄乌战争的各关系国家，都应该有共同责任和主动善意，一起承诺和做成改善。

有趣的是，拜登重申其立场：美国不会寻求与中国做脱钩，而只是降低风险；到了海外华文媒体的报道，则被加油添醋的带出：是要以“负责任的方式”，管理中美两国的竞争关系，以避免双方由竞争态势，转为冲突发生。只是像这样的“听者有心”，究竟是出自于事先的谈话稿内文？抑或是现场，所听闻出了的弦外之意呢？倒不得而知了。

虽然习近平接连未出现在G20与联合国大会上，而中国大陆的出席层级，也有相当的应对调整。但可以确认的是，拜登重申多边机构的改革必要、联合国宪章与人权宣言的价值；同时，更将在G7和G20会议后的联合公报：关于改革世界银行、WTO与IMF，以及要进一步扩大对开发中国家的融资，更要在南亚、中东、东南欧之间，和在东非境内，都开辟出经济运输的廊道。

拜登总统的半小时谈话，一则，宣布美国政府的推动决心，以及他从美国国会所取得的初步支持；再则，公开呼应中国的外交立场，将共同致力于维护国家主权完整、尊重和确保各国的发展机遇。最后，关于一带一路的战略围堵，已不再是口诛笔伐，而转为是：将计就计、加码对第三世界国家作诱引。

当然，重中之重，背后的潜台词，自然是要在美国所认可的时程、规划和继续遵循，所谓的：公平竞争的“民主价值与全球规则”。

像长期参与和职司贸易谈判的戴琪女士，于这两天的公开演说与记者答问上，一方面，说明她并无到访北京的安排，也没机会与大陆换届之后的领导团队，做过与对口层级的接触；另一方面，针对中国大陆体制与非市场国家的身份，她期待先进国家都能致力于推动，世贸组织和公平准则的进一步改造。

不过，她也承诺中、美关税争议，将在年底之前即做完审议和公开回应。对比在约略同一时间，商务部雷蒙多部长关于华为芯片来源的调查说明，以及财政部长耶伦女士，关于中美双方成立的群组会议，随时探讨金融与经贸政策。

显然，自2017年以来，由美国前后两届政府所发动，一整套对华经贸的包夹，在应对上虽然改掉脱钩的用词，但是包夹战略并不会做调整。至于在期程弹性与战术调度的灵活上，则依旧是根据美国内部冲突、政治压力与国际企业的经营需要，随时可以再做修正、改口其定调，与提出必要但却非分的要求。

作者是台大副教授