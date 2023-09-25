为什么柯文哲应该访问大陆

来源：旺报社评

许多选民或因不理解，或受民进党宣传影响，不认同、不接受九二共识，民众党总统参选人柯文哲日前接受外媒专访时表示，九二共识已经被污名化，他不会拒绝九二共识，但希望大陆愿意换一个新名词。柯文哲这段话隐含两个意思，一是他接受九二共识，二是他有能力透过对话与大陆寻求新共识。

每当谈及两岸议题，柯文哲总是乐此不疲回顾台北市长任内，为办好世大运和双城论坛，与陆方官员沟通协调的经历，证明自己与北京已建立互信，未来当选有能力、有方法维持两岸沟通。但他忽略了一个重要问题：职位“层级”问题，院辖市长是地方官，大陆在与地方层级官员交流，或处理两岸城市交流问题，去政治化的空间较大，总统是领导人，大陆在九二共识这类政治问题上，去政治化的空间较少。

自诩墨绿的柯文哲当年举办双城论坛之所以能够“过关”，关键是做出两点清晰表态：一是认同两岸一家亲，二是强调两岸城市交流非国际事务。前者属于感性论述，后者以负面表列方式和台独切割，北京因而拍板同意续办双城论坛。作为总统参选人的柯文哲，“柯市长”的论述显然不够，还需要更多对两岸关系的正面表列。

梳理今年以来柯文哲的两岸论述，基本可以勾勒出五个重点：第一，重申两岸一家亲、五个互相；第二，大陆地区依宪法为“中华民国”领土；第三，超越统独之争，务实维持现状；第四，加强国防吓阻能力，令对岸不敢攻台；第五，金厦和平试验区。

柯文哲两岸五重点，维持现状、强化国防是两岸固有的政治与军事矛盾，一时难解，其余三点都可以与大陆透过进一步对话，寻求更加广泛的共识，并积累互信。尤其是柯文哲重申两岸一家亲、视大陆地区为“中华民国”领土，较台北市长任内“两岸城市交流非国际事务”的说法更加清晰。换言之，若能将这段论述加以提炼或精进，应有希望达到“换一种说法表达九二共识意涵”的效果。

九二共识的新共识能否成为事实，不是柯文哲一人说了算，需要柯文哲本人或民众党授权人士与陆方沟通。台湾民众党成立后，固然属于“非绿”，却也属于“非蓝”，所有泛蓝背景政党，包括国民党、亲民党、新党、无党团结联盟等，都与大陆发展出党对党交往机制，民众党与大陆至今尚未建立交往的制度性安排。

柯文哲最近一次登陆参加双城论坛是2019年7月，当时民众党还未成立，谈不上党际交往。今年疫后两岸交流恢复，虽有多位民众党成员登陆，但都以个人或其他身份成行。原因可能有两点：第一，大陆可能对民众党仍处于“听其言观其行”的评估状态，毕竟民众党不是泛蓝政党、甚至还有部分绿营背景；第二，柯文哲从未正面接受九二共识，大陆或许还有政治上的疑虑。

不过，大陆与民众党展开党际交往，有其必要性。大陆对台交流向来以蓝绿划线，却陷入台湾内部的蓝绿政治斗争中，将“非蓝”社会基础推到另一边。

民众党的崛起有两个意义，一是彰显“非蓝”未必就是绿，“非绿”也未必就是蓝，蓝绿以外还有一块更大的“非蓝非绿”基本盘。二是民众党固然不接受统一，但也不支持造成两岸兵凶战危的台独，因而产生了“非独”的概念。“非独”不是统，“非统”未必是独，只要大陆身骨硬，未来可能都变成“统”。简言之，大陆若能与“非蓝”、“非独”阵营对话，两岸关系将迎来新的突破进展。

既然柯文哲自诩不怕被抹红，就应该再走一趟大陆，不妨去北京进行一场有尊严的对话，在九二共识外达成新的两岸共识，或去厦门考察“和平试验区”究竟能否建成。大陆也应自信地跨出蓝绿界线，不必顾虑短期的2024选举结果，让“非蓝”却“非独”的更广大民意板块不再惧怕大陆、也不再担心两岸交流的风险，两岸关系将豁然开朗。