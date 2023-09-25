中国电动车崛起是美西方搬石头砸自己的脚

来源：香港01

作者：陆一

相信很多人都不会对“中国新能源车正在撼动全球汽车格局”持反对意见，不然日前欧盟委员会主席冯德莱恩也不会宣布，对中国电动汽车展开反补贴调查。显然是一种对中国新能源汽车攻城略地担心的表现。巧合的是，当中国电动车在慕尼黑车展独领风骚的时候，美国正在进行全国性汽车工业大罢工，原本是劳资纠纷所引发的，但汽车工人竟然把矛头纷纷直接指向了电动汽车。

逻辑也很简单：电动汽车结构相对简单，不需要大量的零部件，也不需要发动机，自然就不需要众多产业工人。也就是说，随着拜登电动汽车强力补贴政策所引发美国电动汽车生产大潮，大批产业工人失业已经成定局。因此，这一次大罢工，原本矛头指向的汽车制造公司，现在则把矛头指向了拜登的电动汽车产业政策。

汽车产业是美国经济的主要支柱性产业之一，电动汽车如今也成为与中国竞争的重要领域，也是其产业补贴政策的重点扶持领域。目前这个局面直接将住了拜登：大力发展电动汽车，且不说能否竞争过中国，这失业率上升则是一定的了。这意味着汽车产业的大罢工潮恐怕只是个开始。汽车产业大罢工如果控制不住，对本就麻烦缠身的美国经济来说有可能形成重大的打击。

而一旦竞争不过中国，如此大补贴、如此大投入就等于是打水票了，同时对其它重点领域也是一个严重的影响。

自奥巴马时期开始特别是特朗普时期，美国把主要的精力不是放在如何发展和创新经济，而是把扼杀中国经济当成了主要目标。问题是中国把美国的压力变成了动力，不论是5G还是半导体晶片，也不论是新能源领域，中国早就开始发力。而美国则直到发现中国已经实现了弯道超车之时，才猛然回过味来要发展自己，但就真的来不及了。

美国是如此，欧洲也差不多。原本巴黎气候协定是欧洲彰显影响力的重要标志，或许是受到了美国不积极甚至是退出的影响，也或许是欧洲原本就与美国一样只是想借此来忽悠发展中国家减排，其结果必然是力的。这些年来，显然欧洲国家在新能源或清洁能源领域发展不力。如今在电动汽车领域被中国取得了突破，欧盟坐不住了。欧盟已经做出了要对中国电动汽车进行反补贴调查，并信誓旦旦表态不久之后就会对中国电动汽车征收惩罚性关税。

且不说摇摇欲坠的欧洲经济能否经得起中国的反制，只能说这样的政策是自杀性的。减排是迫在眉睫的事。不管愿意不愿意，都必须进行新能源转型。可问题是目前的欧洲显然已经无法迅速转型。乌克兰战争已经使欧洲电力供应紧张。上一个冬季，一些欧洲国家已经烧煤烧柴取暖。而由于废弃了核能发电，一些国家更是重启了煤碳发电，再加上能源紧张价高，不要说电动汽车，连燃油汽车都快开不起了。

不管如何打压限制，欧洲新能源汽车方面显然已经严重落后了。中国是世界上最大的市场，而欧洲要面临的是与中美两个大国的竞争，这对欧洲的新能源汽车将是灾难性打击。

此外，对中国电动汽车征收惩罚性关税这一对华限制政策，显然也有欧洲内斗激化的原因，这一政策最大的受害者就是德国这个世界汽车工业之最。所以，德国方面是公开反对。因此，这一政策实际上体现出来的是欧盟内部严重分裂。在建立多极世界格局的关键时期，欧洲这种行为无异于战略自杀。

其实，不光是中国电动车正在撼动全球汽车格局。水电、风电、太阳能中国都拥有绝对的领先优势，核电领域中国也将成为排头兵。即使是化石能源的碳排控制技术中国也进入了先进行列。发达的美西方国家究竟是如何在这一领域里就明显落后于中国了？

这还得从“联合国气候变化框架公约”说起。30年前制定了“联合国气候变化框架公约”，当年制定“公约”之时，就提出“共同但有区别的责任”原则，公约对发达国家和发展中国家规定的义务以及履行义务的程序有所区别，要求发达国家作为温室气体的排放大户，采取具体措施限制温室气体的排放，并向发展中国家提供资金以支付他们履行公约义务所需的费用。而发展中国家只承担提供温室气体源与温室气体汇的国家清单的义务，制订并执行含有关于温室气体源与汇方面措施的方案，不承担有法律约束力的限控义务。

可是，美西方国家非但不屡行公约，却一个劲呼吁可以说是忽悠发展中国家减排。后来的“京都议定书”以及“巴黎协定”，美国一会加入一会退出一会再加入。如今，拜登政府退出后又重返气候协定。目的并非是为了合作应对气候变化，而是为了重塑美国领导力，是为了赢得清洁能源领域的竞争。再看表面上积极的欧洲，这10多年来也并没有兑现为发展中国家提供资金和技术支持的承诺。

西方早就开始了工业化进程，如今的温室效应正是美西方碳排放累积的结果，国际公约早就明确规定，减排必须坚持“共同但有区别的原则”。早期的工业化国家必须承担减排的主要义务与责任。如今，这些国家减排不积极，甚至还想借此压制发展中国家的经济发展。

尽管中国是后工业化国家，尽管中国要保经济不受减排的重要影响，可中国还是尽最大努力做出了最大的承诺。这点已经受到了除美国之外的世界各国的赞誉。不否认中国碳排量较大，可这是由中国的经济总量和人口基数所决定的。若论人均水平，美西方远超中国。重要的是，中国不仅在减排和环境治理上下大力气，更是在发展清结能源和新能源问题发力进取。如今的结果就是，中国在清洁能源的技术研发和利用已经取得了世界领先的地位。

全世界都在用中国的光伏发电产品，中国的风电独领风骚，中国的核能也取得了巨大的进步。最令美西方吃惊的是，中国的电动汽车竟然成为了世界第一，这正是中国积极应对气候变化问题取得的重要成果，也可以说是美西方应对气候变化问题不负责的结果。

美西方特别是美国，把打压中国作为“竞争”的重要手段，显然是没有集中精力发展自己。而中国则是以迅速发展自己作为“竞争”的重要手段，并成功把美国的压力变成了动力。这样的竞争形式，等于是美西方放弃了自己的长项，自然竞争不过中国了。