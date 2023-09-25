共和党加力狙击 拜登民主牌难打响

来源：《星岛日报》社论

美国总统拜登本周需面对共和党两场猛烈狙击，一是在共和党保守派阻挠下，国会可能无法在本周通过10月开始的新财政年度拨款法案，意味不少政府部门将于周日起被逼关门；二是众议院在周四举行弹劾拜登调查的首场聆讯，将传召证人指控拜登家族贪腐。拜登声言为捍卫美国民主而争取连任，然而他的参选加剧共和党猛攻政府，以图重挫拜登声望，且他以超高龄参选，亦加深选民对老人政治的不满。未来一年总统选举，围绕热门候选人拜登、特朗普丑闻和官司，以及政党恶斗，只怕令选民对美国民主更感无奈和质疑。

由于共和党保守派议员强力阻挠，众议院至今仍无法通过2024年度的拨款，若拨款法案或临时拨款法案都无法在本周六前通过，10月1日新财年伊始，大部分联邦政府部门将被逼关门，只能维持“必要”服务。拜登亦打定输数，指示各部门为停摆作准备。

共和党保守派阻挠开支法案，表面原因是要求下年度拨款不超过1.47万亿美元，较共和党籍众议院议长麦卡锡5月与拜登达成的协议少了1200亿美元，以逼政府再大削开支，背后更深层原因是保守派不满麦卡锡对拜登过于软弱，要向麦卡锡逼宫。

为了安抚党内保守派，麦卡锡本月中突然宣布启动弹劾拜登调查，但保守派未有罢手，图以政府关门的震撼力，打击拜登声望，故拒绝麦卡锡提出的拨款妥协方案或临时拨款法案，拜登很可能要面对上任以来首次政府关门困局。

拜登本周要阻政府关门的冲击，还要应对弹劾聆讯的恶意批评。麦卡锡本月中突然宣布启动弹劾拜登的调查，称共和党人已找到证据，显示拜登家族存在腐败文化，包括涉嫌滥权、妨碍司法和贪腐等。众议院监督委员会就快速安排，本周四召开首场调查听证会，传召三名证人。

共和党对拜登的弹劾只会是一场戏，因弹劾要成功必须获得参议院三分二议员支持，共和党在参议院议席却连一半都未有，但共和党透过控制众议院以举行听证会，可片面邀请不利拜登的证人作肆意攻击，向公众散播未必确实的证据，以诋毁拜登。弹劾聆讯还可围魏救赵，帮助共和党籍前总统特朗普减低压力。特朗普现因四宗刑事案，合共被控91项罪名，未来一年总统大选之际，将要不断出席法庭审讯，审讯证供或冲击选民对他的信任，然而若拜登未来一年因国会弹劾调查，不断爆出家族贪腐传言，亦可挫伤拜登声望，令选民如要在两个坏苹果中选择，缓减特朗普失票。

拜登以80岁高龄矢志争取连任，理由是民主岌岌可危，要阻止特朗普“摧毁”美国民主。但由于他竞逐连任，令共和党可聚焦攻击现政府政策，以打击拜登，势令共和党控制的众议院加剧与白宫冲突，重手干扰政府施政。

此外，拜登高龄参选，亦倍添美国老人政治形象。拜登不止是历来最年长在任总统，且在全球187个国家领导人中，年纪高居第九，美国政坛可谓老人当道，70岁以上的国会议员超过20人，最老的更达90岁，已届83岁的民主党籍前众议院议长佩洛西，本月还誓言争取议席连任。由于资深议员拥有广泛政治和商界人脉，以及强大筹款力，在美国需要大量金钱投入选举中，占有极大优势，助长老人当道，窒碍新人上位问题不断恶化。

选民对老人政治十分无奈，民调显示只有24%受访者支持拜登争取连任、支持77岁高龄特朗普再选的亦只有30%，并有77%受访者认为拜登若成功连任，将无法行使职责。然而目前总统选举走势，很大可能将是拜登与特朗普两老对决。

拜登认为美国民主已到极危险境地，需他连任去挽救，然而他的参选令党争更趋激烈和丑陋，又加剧老人垄断政治高位的观感，再加上特朗普的法庭审讯和拜登的弹劾听证，可能揭出两人更多“劣行”，只怕将加深美国民众对选举的无力感，和对民主的质疑。