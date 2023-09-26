普京错失“大三角”最佳位置

来源：香港《明报》

作者：倪乐雄

“鹬蚌相争，渔翁得利”是一句世人皆知的成语，也形象地包含从个人、单位到国家在竞争环境的最佳外交境界。

“渔翁”是三角（包括多角）博弈关系中的最佳位置，也叫做“快乐第三者”：一是获得相对安全，可置身事外，另两方斗得程度最狠、时间愈长，自己就愈安全；二是不用费劲，随着争斗者两败俱伤即可坐大；三是利用自己是双方胜负的决定性筹码，迫使冲突双方极力巴结自己，并向两边索取利益；四是可根据自身利益最大化原则来决定争斗者胜负。

所以，国际“大三角”格局中，“渔翁”是霸权游戏的最佳位置，可遇而不可求。

“渔翁”角色乃霸权路必经一站

近现代史上许多列强成为霸主前，大都经历和扮演过渔翁角色，它是通往霸权路上的必经一站。 18世纪末、19世纪初，当英法争斗进入高潮时，俄罗斯首先进入渔翁角色，出于争霸欧洲大陆的动机，沙王决定站在英国一边，投下了决定性的筹码，前后参加了五次反法联盟，联手击败拿破仑法国，俄国一跃成为“维也纳体系”中与大英帝国平分秋色的大国。

随后，英俄开始角逐世界霸权，这种形势将原本安分守己、经营“自留地”的普鲁士推上了渔翁位置。趁英俄无暇顾及，普鲁士再捅法国一刀，于1870年发动普法战争，击败法国并俘虏法王拿破仑三世。英俄还没回过神来，德意志帝国已从炮弹里孵了出来，并严重威胁英俄两国。

1905年日俄战争后，沙俄被削弱，德意志帝国地位跃升为英国主要竞争对手，两国开始了以海军军备竞赛为标志的全球争霸，先后引发两次世界大战。后来的历史证明，在大西洋彼岸远观欧洲各国争斗的美国，才是全球格局中真正的“大渔翁”，成为百年后的世界霸主，真可谓“渔翁轮流做，明年到我家”。

二战后也是一部“渔翁轮换史”。美苏争霸时，中国虽弱，却是“大三角”中平衡美苏的重要砝码。中国在半个世纪里先后借助苏联和美国资金、工业技术，奠定了现代工业国的基础。在苏联崩塌后，经30年改革开放，中国的实力和地位跃升为美国主要竞争对手。

从苏联废墟里爬出来的俄罗斯，失去往日霸权地位；但有失必有得，俄国在“大三角”关系里同中国互换角色，得到最佳位置。 2019年6月，在圣彼得堡国际经济论坛上有记者问：“在这场中美贸易战中，俄罗斯是否会站在中国这边？”俄国总统普京回答：“当老虎在山中打架时，聪明的猴子坐着观看如何结束。”他显然意识到俄方在三角游戏中的最佳位置。

正是在这样的国际背景下，普京决定借中美冲突的掩护，在乌克兰问题上玩个“短平快”，欲照抄2014年克里米亚的作业，让欧美国家来不及反应，就迅速在乌克兰完成军事行动。把道义讨论搁置一旁，从政治谋略看，普京设想的计划没什么问题，几乎是普鲁士国王威廉一世和首相俾斯麦谋划的普法战争现代版。

在发动对乌战争前，普京有条不紊实施复兴俄罗斯的计划，从1999年以来，20多年里先后对车臣、格鲁吉亚、叙利亚、克里米亚用兵并取得胜利。 2021年8月美军从阿富汗撤军毫无章法、狼狈不堪，更是令普京感到美国正在衰败。欧洲对俄国能源的依赖，也是普京的有力砝码；加上有中美冲突作掩护，快速搞定乌国应该不是什么问题。

尽管普京自觉算无遗策，却没料到撞上一个不同寻常的对手。而乌克兰总统泽连斯基披坚执锐、誓与社稷共存亡的果敢之举再次证明：领袖个人在历史关键时刻，具有改变世界进程的决定性作用。其英雄气概，同温泉关之战的斯巴达国王列奥尼达有一比。

乌战拖延 俄中换位

若泽连斯基像阿富汗时任总统加尼那样（想必普京多半也这样预判），在塔利班逼近首都时携带妻小、细软直奔机场落荒而逃，乌国政府和军队立刻会鸟兽散。毕竟100多年里，能够在总统府堆起沙包、亲操步枪与国家共存亡的首脑不多见，有的是大兵压境仓皇出逃的国家领袖。普京如能速胜，也可掩盖战争计划是建立在错误情报上的荒唐及军力虚弱。

于千钧一发之际，泽连斯基选择亲冒锋镝、坚决抵抗，稳住了快要散架的政府和军队，促成西方大国从茫然不知所措转而迅速军援，打破了普京速战速决的企图，将战争拖延至今。军事上的拖延导致外交格局变更，中国与俄国再次换位，成为有足够外交空间的“快乐第三者”，俄国同欧美形成尖锐对抗，就差直接交火，从而失去“大三角”中最有利的渔翁位置，沦为鹬蚌。国际风云，神鬼难测，莫过于此。国运跌宕，既属人为，亦在机缘。