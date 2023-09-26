全球南方的兴起与应对

来源：联合报

作者：辛翠玲

如果说“全球南方”（Global South）是2023年国际政治经济情势的主要关键字，当不为过。单单过去一个月内，就有三个标榜全球南方的重要国际活动：从8月下旬以“全球南方议程”定位的南非金砖峰会、9月初在印度举办的“全球南方之声”G20高峰会、再到刚于古巴落幕、强调全球南方立场的G77＋中国峰会。全球南方的能见度与声量愈来愈高。

所谓全球南方，并非指地理上的南半球国家，而是用以描述国家的制度价值、经济发展程度、地缘政治关系等多重概念的综合身分标签。事实上，出现于1960年代的“全球南方”一词并无明确的定义，且随着时代而有不同的内涵。

有将其与第三世界视为同义词的用法，通称历史上曾被帝国主义入侵，或被殖民、发展程度较为落后的国家。1980年代前西德总理伯兰特曾在世界地图上具体画出一条被称为伯兰特线（Brandt Line）的南北分界线，界线以北为北美、西北欧、日本等富裕国家，以及前苏联、东欧共产国家等；其余国家皆画入界线以南。另一种常见用法则出现在1990年代冷战结束之后的国际政治讨论，用以指称与西方国家政经体制有别、意识型态不同、较不富裕的国家。

无论是早期的第三世界，或后来的非西方国家，南北之间的龃龉其来有自。全球南方对于西方国家主导国际组织与规则，早有不满；反之，西方国际政治圈谈论全球南方，则常有戏谑。

过去数年里，南北歧见加剧。先有贸易战打乱供应链、波及WTO的运作与仲裁功能，后有乌克兰战争对俄罗斯的制裁影响能源价格，再加上美元急遽升息等，全球南方国家备受牵连。而冠病疫情三年的疫苗分配问题，更让不少南方国家愤怒。南非总统拉马福萨在今年6月于巴黎举行的全球新金融合作峰会闭幕典礼上，即痛批疫情期间北方国家吝于分享冠病疫苗，让南非人觉得自己像乞丐般乞讨。自认被不公平对待、被背叛的南方国家，因而更加不信任欧美国家；此由乌克兰战争之后，美国无法与大多数南方国家建立反俄联盟，亦可见一斑。

另一方面，全球南方占全球人口八成，其中还有中国、印尼、印度、巴西等大型经济体，经过多年的成长，这些国家实力已不容小觑。随着全球南方在国际间的动作愈来愈大，美国为首的北方（西方）国家也愈来愈慎重。尤其全球南方以中、俄等国为首，让南北问题与地缘政治问题时而重叠交错，这也使得西方国家面对南北问题时，容易出现进退维谷的窘境。

例如今年5月的广岛G7峰会，东道主日本既邀请几个南方大国为座上宾，以表达对于南方的重视，又刻意在峰会公报中不提全球南方。又例如，拜登政府虽曾表示愿重回多边主义，重建世贸组织，但又几乎没有任何具体措施。关于联合国安理会的改革也是一例。美国虽然声称对扩大安理会常任理事国和非常任理事国席位持开放态度，但又反对改革安理会的组织方式与否决权制度。

在渐趋多极化的全球新秩序中，全球南方具关键性的影响已是不争的事实。这也提醒包括台湾在内的各地，除了地缘政治的思考之外，尚需从国际政治南北分歧的发展脉络理解，以面对演变中的国际权力结构。